Pedro Butazzoni: "En Sergio Massa encuentran poder de decisión"

Durante el programa InformateenlaNoche por la pantalla de Multivisión con la conducción de José Zambrano y Rebeca Aldunate, y la producción de InformateSalta el analista político Pedro Butazzoni, junto al periodista Sebastián Quinteros, fueron consultados sobre su visión acerca de la actualidad política del país.

"Siempre el poder de Sergio Massa fue detrás de escena, sabemos que su imagen política en la sociedad es alta por todos sus vaivenes en los últimos años, pero es uno de los socios principales de la coalición y eso le da el poder político de agarrar la papa caliente", comenzó diciendo fuertemente Butazzoni quien luego agregó: "Por eso los mercados lo tomaron de forma positiva, por eso todo el arco político lo tomó bien porque saben que en Sergio Massa encuentran poder de decisión que es lo que no encontraban en Batakis".

Quinteros por su parte aseguró que "hasta no ver un plan económico, no vamos a saber cómo reaccionan los mercados".

En otra línea recordó que "cuando se decidió por el nombre de Batakis también sonó el nombre de Sergio Massa", a la vez que agregó que "el problema de Batakis fue la falta de apoyo político".

El analista político volvió a la carga para comentar que en la otra vereda, Juntos por el Cambio, "tiene una interna feroz también, donde hay figuras muy diferentes también".

"Hay que pensar que a Sergio Massa no lo catalogaría como un Superministro, es como un Jefe de Gobierno, porque no es economista no tiene el poder técnico, es un político es un animal de política", continuó.

Para finalizar dijo, "yo lo comparo como los Primeros Ministros, Sergio Massa viene a ser eso. El presidente totalmente desdibujado, el Jefe de Gabinete no existe y no va a existir".

