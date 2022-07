Le envió chocolates a su novia pero no llegaron y recibió un terrible mensaje: "El repartidor está en la morgue"

Muchas parejas acostumbran a hacerse pequeñas sorpresas para enamorarse todos los días. En el pasado se enviaban motos, o hasta incluso se presentaba en vivo algunas de las dos partes con flores o bombones para sorprender a su pareja.

Sin embargo, ahora se estila hacer un pedido por las típicas aplicaciones de delivery y enviar distintos productos que formen parte del menú de los restaurantes o kioscos que adhieren a estas apps.

No obstante, muchas veces los pedidos fallan y el servicio no termina satisfaciendo las necesidades de los clientes, ya sea por retraso del pedido, porque la comida llega incompleta, fría o, en los casos más extremos, no llega.

En esta oportunidad, fue un joven el que hizo un pedido a través de una de las plataformas de delivery más usadas en el país y vivió una situación inesperada que lo dejó boquiabierto.

Lo que empezó como un gesto romántico que el novio le quiso hacer a su enamorada terminó por convertirse en una tragedia inesperada. Fue a las 4 de la tarde cuando el chico realizó un pedido en un kiosco de San Isidro.

Gomitas, chocolates, caramelos y una latita de una reconocida gaseosa eran los productos elegidos para llevar a una casa en Martínez.

Una distancia de aproximadamente 10 minutos en bicicleta y 8 minutos en moto, dos de los vehículos más usados por los repartidores.

Pero todo se transformó en una situación dramática cuando el chico recibió un inesperado mensaje del soporte técnico del servicio utilizado que decía lo siguiente: “Desafortunadamente, tendremos que cancelar tu pedido. El repartidor sufrió un aparatoso accidente y lamentablemente lo están llevando a la morgue central”.

Luego, para tranquilizar al cliente por un posible “enojo” debido a la cancelación de su pedido, escribieron: “Pero no te preocupes, será gratis. Para asistencia adicional, ¡no dudes en contactarnos! Abrazos”.

El mensaje descolocó por completo al usuario de la aplicación, que quedó atónito ante la situación poco habitual que le tocó vivir tras querer tener un lindo gesto con su novia.