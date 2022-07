Rechazaron crear la facultad de Medicina en la UNSA

Por el momento no se creará una facultad específica de Medicina pedida por el cuerpo de docentes. El rector de la Casa de Altos Estudios, Daniel Hoyos, explicó que no hay razones suficientes para justificar el requerimiento.

“El que decide la creación de una Facultad es la Asamblea, pero el Consejo Superior debe pedir que se considere que Medicina sea Facultad a la Asamblea. Lo que sucedió ayer es que el Consejo superior decidió no solicitarque se trate el tema, fue rechazado”, explicó Hoyos.

El miércoles pasado, el cuerpo de docentes de la carrera de Medicina presentó el pedido. “Si bien la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de Salta, posibilitó la creación de la carrera de Medicina, queremos solicitar a las autoridades de la Facultad de Ciencias de la Salud y al Rector de la Universidad Nacional de Salta, los medios para convocar a Asamblea Universitaria y así lograr la independencia de la carrera como Facultad de Medicina”.

El Rector aseguró en Multivisión que no fueron suficientes los fundamentos. “No se pudo explicar por qué quieren separar la carrera de medicina de la facultad de salud para tener una facultad propia. No pudieron explicarlo”.

Hoyos agregó que hace 23 años no se realiza una Asamblea. “Es una muy buena situación dado que vamos a resolver los problemas que tiene la universidad, vamos a ampliar los derechos de la comunidad educativa, vamos a solucionar problemas de nuestros jubilados, además es posible que podamos crear la facultad de Orán y la de Tartagal”.