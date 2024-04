Tragedia en Av. Paraguay: R° de la Frontera y Salta marchan repudiando el pedido de domiciliaria

Con dolor e impotencia, pero sin perder de vista el único objetivo, que es no permitir la prisión domiciliaria a quien provocó la tragedia en Avenida Paraguay, familiares de Florencia Acosta, una de las víctimas volvieron a marchar por la plaza Independencia en R° de la Frontera repudiando el pedido de la defensa y "exigiendo" a la Justicia no dar lugar.

Eliana, tía de Florencia, desde la plaza Independencia en R° de la Frontera se mostró visiblemente conmovida y agradecida por la comunidad que los sigue apoyando. "La marcha de hoy es importante porque es en contra al pedido de condicional que está solicitando López. Repudiamos ese pedido, a nosotros no nos devuelve a nadie Flor ni a los otros familiares las otras víctimas".

Entre lágrimas, insistió que el 9 de mayo será la Audiencia donde se va estudiar si le dan o no la aceptación al pedido de los abogados del acusado. "No vamos aceptar el pedido y esperamos que la Justicia nos escuche. No creo que sea justo que este tipo esté en su casa, viendo tele, con un pedido de libertad. Es inaceptable. Es injusto, no tienen fundamento, que la Justica se haga ver".

Anticipó que el martes 30 a las 17 horas se sumarán a la marcha de Salta Capital en plaza 9 de Julio "Vamos a apoyar a los padres de Flor y hacer una concentración mucho más grande en Salta, con los familiares de las otras víctimas".

Advirtió que el 9 de Mayo también estarán presentes mientras se realiza la Audiencia en Sede Judicial, a fin de hacer presión. "No pueden decir que habrá sido un buen chico, que tiene que seguir estudiando. Florencia era excelente, todos los chicos tenían una vida por delante, los derechos de una persona terminan donde empiezan los de las otras personas y a Flor se le acabaron así que a este tipo se le tiene que acabar también todo, esperamos que nos sigan apoyando, a Flor no la vamos a olvidar nunca" concluyó por Pirámide Noticias.