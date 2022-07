La leona Valentina Raposo volvió a Salta con la medalla de plata

Tras su regreso a Salta luego de consagrarse subcampeona con Las Leonas en el Mundial de hockey femenino, disputado en España y Países Bajos, Valentina Raposo visitó el Colegio Verbum, donde terminó el secundario.

“Acá tuve mis mejores años de secundaria, muy lindo volver a los viejos tiempos, pasar un rato a visitar a los profesores, a mucha gente que le tengo mucho cariño”, dijo la joven deportista. Raposo agradeció el recibimiento y el afecto de los salteños.

“Siempre es lindo y me sorprende la cantidad de gente, cómo me reciben, es algo que valoro mucho, es muy lindo. Ahora vuelvo a Buenos Aires para seguir entrenando con el Junior, el fin de año vamos a tener el Panamericano y el año que viene es el mundial de Junior”, contó.

Valentina recordó las sensaciones que la atravesaron al marcar un gol en el mundial de mayores con Las Leonas. “Significó muchas cosas, me sentí muy emocionada, me acordé de muchas cosas, de mi familia, estaba muy contenta. Se siente un poco de presión linda que me gusta de cada día esforzarme más, de dejar cada día mi 100%”, manifestó.