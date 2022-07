Massa atrasa para el miércoles las medidas económicas: “Voy a trabajar con alma y vida”

En medio de la crisis económica y la incertidumbre política de las últimas horas con los cambios de gabinete, el asignado superministro de Economía, Desarrollo Productivo y Agricultura, Sergio Massa, anticipó que recién a mediados de la próxima semana se conocerán las medidas que implementará.

Así lo señaló luego que se reuniera en la mañana de este viernes con el presidente de la Nación, Alberto Fernández, en la Quinta de Olivos donde mantuvieron un encuentro que duró caso dos horas. Finalizado el mismo, Massa anticipó: “El miércoles vamos a anunciar un conjunto de medidas porque la asunción recién va a ser el martes, después de la Asamblea en el parlamento para me acepten la renuncia como miembro de la Cámara de Diputados”.

Dicho esto el líder del Frente Renovador les pidió además a los medios que no anticipen la designación de funcionarios porque recién el lunes va a empezar a elegir quiénes formarán parte de su equipo. “Les pido que me dejen trabajar el fin de semana”, completó en un breve diálogo con periodistas y que reprodujo el diario Infobae.com.

Asimismo el futuro superministro se expresó a través de la red social Twitter. “Voy a trabajar con alma y vida, sin prejuicios, y dispuesto a hablar con todos los sectores políticos, económicos y sociales de la Argentina para contribuir al orden, la certidumbre y el crecimiento”, escribió en un posteo.

“No soy ningún salvador. La política no necesita salvadores, sino servidores. Y no lo soy porque los problemas económicos de Argentina no se resuelven con una persona. Se resuelven con trabajo en equipo”

Mientras tanto y hasta que se anuncie el paquete de medidas a implementar, Massa deberá aprovechar las próximas horas para definir el programa económico que se implementará a partir de su asunción, mientras también mantiene encuentros con economistas que lo asesoran como Guillermo Michel (recientemente designado en la Dirección General de Aduanas), Lisandro Cleri (a quien se sindica como eventual reemplazante de Miguel Pesce al frente del Banco Central) y el secretario de Finanzas de la actual ministra de Economía, Silvina Batakis, Eduardo Setti.