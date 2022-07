Massa, superministro de Economía: "Es poco creíble un cambio de rumbo, es de figurita"

Argentina transita no solo por una profunda crisis económica sino también por incertidumbre política en estos días, con los cambios de Gabinete que se produjeron en las últimas horas que han llevado a la salida de Silvina Batakis en menos de un mes de gestión, dando paso a que Sergio Massa sea superministro de Economía, Desarrollo Productivo y Agricultura.

¿Qué debemos esperar de esto? Muy poco. Así lo consideró el economista Álvaro Pérez, en diálogo con InformateSalta, al reflexionar sobre estos movimientos de tablero. “Hasta no ver un plan, un nombre golondrina no va a hacer verano y, además, golondrina conocida; son intentos vacíos por cambiar una realidad que es más grande solamente que un nombre”, espetó con dureza.

Dicho esto aseguró que Argentina necesita de seriedad en el manejo económico. “No podés ir al Fondo (por el FMI), decir que vas a bajar el gasto, el presidente anuncia una suba de gastos, perdés el avión y perdés el puesto”, aseveró en relación a la breve gestión de Batakis quien duró poco más de 20 días en el cargo.

Esta falta de seriedad tampoco sería suplida con la figura de Massa, de quien Pérez recordó su pasado opositor con la vicepresidenta Cristina Kirchner, hoy aliados en el Gobierno Nacional. “Massa tuvo expresiones contrarias a la vicepresidenta, fueron enemigos acérrimos y hoy están del otro lado, entonces es poco creíble que esto sea un cambio de rumbo, es un plan de cambiar una figurita, una volanteada peligrosa donde podés volcar”, previno.

Mientras tanto y tras la baja que ha tenido el dólar ilegal o “blue” en las últimas jornadas, ¿su cotización seguirá en merma? “Hasta que no haya un plan que me motive la oferta de dólares, no va a cambiar la situación de demanda de un bien, en este caso del dólar que va a seguir el derrotero de la inflación, aquí tenemos una demanda sostenida sin oferta, entonces el precio vuela; la medida del dólar soja es ineficaz y de corto alcance, no son las medidas que los decidores necesitan”, consideró Pérez.

Por último, al ser consultado sobre la creación de un superministerio que incorpora Economía, Desarrollo Productivo y Agricultura, el economista dijo que es importante un Gobierno articular, siendo imprescindible que funciones como un cuerpo. “Pero del otro lado, en la mirada kirchnerista, cuando se sacó el Ministerio de Salud fue un lío, entonces ¿qué significa esto? Volar el Ministerio de Producción es que no querés producción, hoy una necesidad básica es la producción y ya no tenemos Ministerio”, apuntó para concluir.

“No tener un plan nos llevó hasta aquí, el presidente unifica ministerios cuando decía que hacer eso era desentender las cuestiones básicas, entonces sos contrario a tu discurso”