Palarik: “Lo que dijo Espert es una ridiculez, pero no me sorprende"

“Es una ridiculez, pero no me sorprende de quien viene”, dijo el concejal salteño, Ignacio Palarik sobre los dichos de Espert sobre poner un límite a la natalidad en los hogares pobres, porque si no Argentina va a ser una gigantesca villa miseria.

“La pobreza no tiene que ver con la falta de control de natalidad, sino que tiene que ver con la falta de acceso a un empleo genuino que es lo que te permite construir dignidad. Tiene que ver con la falta de trabajo, y no con la falta de educación sexual, va por otro lado”, añadió.

Hizo una reflexión sobre la situación que atraviesa el país: “Está estancado productivamente, también a niveles económicos, y vive una crisis muy profunda. Además, las variables que hoy afectan a la economía, parece que se van a profundizar”, dijo.

“Espert con la trayectoria política que tiene, debería dar un debate mucho más serio”

“No se si los planes deberían tener limitaciones, sino que me parece que deberían de alguna forma tener una duración respecto de generación de políticas de empleo genuino, pero no solamente tiene que ser una consigna en momentos electorales”, sostuvo.

Recordó que ya se cumple casi un año de la oficialización de aquel decreto de Sergio Massa que plateaba la reconversión del plan social en una fuente de trabajo. “Si uno se pone a observar los resultados, los números son paupérrimos. De 1,5 millones de personas que reciben un plan, solamente 15 mil personas han logrado acceder a una fuerte de trabajo, es decir que quedó solamente en un anuncio, pero después no pasa nada”, dijo para finalizar.