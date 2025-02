CriptoGate: Milei dijo que "fueron nada más que cinco mil personas"

Tras el escándalo de la criptomoneda $LIBRA, el presidente de la República Argentina, Javier Milei, rompió el silencio. “Obré de buena fe y me comí un cachetazo”, apuntó en diálogo con Jonatan Viale en ¿La Ves? por TN.

"Nosotros sabíamos que los compromisos se cumplen, no tengo nada que ocultar", dijo sobre asistir a la entrevista pactada con anterioridad. Y continuó: "Entiendo que en otro momento la política prefería esconderse y yo no tengo problema para venir y dar la cara".

"Fueron nada más que cinco mil personas y la chance de que haya argentinos es remota"

Asimismo, sobre el tema de $LIBRA, sostuvo que "cuando mirás lo que es el universo de los emprendedores en temas digitales, inteligencia artificial y programadores, la característica principal de la economía es un segmento que está en la informalidad, por lo tanto no podés crecer".

Luego, el presidente comenzó a ser repetitivo señalando que: "Tengo una pasión por la tecnología y quiero que Argentina se convierta en un HUB tecnológico". Y añadió que "yo obré de buena fe. De todo lo que pasó después, tengo algo que aprender como levantar murallas y que no sea tan fácil llegar a mi".

"Quien va a definir esto es la justicia"

"Davis (creador de la criptomoneda) me propuso armar una estructura para que financie a emprendedores, me pareció una herramienta interesante para ayudarlos" , indicó y mencionó que "el propio Davis dijo que yo no tengo nada que ver". En ese sentido dijo que "les doy difusión para que aquellos que quieran aplicar al financiamiento lo puedan hacer".

Continuando con la línea, destacó que "no tengo nada que ocultar y no hice nada malo. En este contexto hay alguien que dice que alguien me hackeó la cuenta, pero asumo que yo lo subí". Además, sumó sobre la publicación que "se empezó a generar una serie de comentarios negativos, por eso borré el tuit, algo que va en contra de mi política".

"Ahí había muchos bots, por eso no eran 44 mil personas. Fueron nada más que cinco mil personas y la chance de que haya argentinos es remota", sentenció Milei.

"Los que entraron ahí, lo hicieron de manera voluntaria"

Además, el mandatario subrayó que "los que entraron ahí, que lo hicieron de manera voluntaria, sabían lo que era el riesgo de hacerlo. Es un problema entre privados, porque el estado no participa".

Ante la crítica de promoción de la criptomoneda: "Difundí como difundí ciento de cosas y pedimos a la oficina de anticorrupción que nos investigue porque quien va a definir esto es la justicia", destacó. "Si hay que cortar alguna cabeza no se va a dudar" y agregó que no cree que alguien del gobierno haya cobrado algo.

También apuntó contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner luego de sus críticas: "Cristina no puede explicar los cinco palos verdes de su hija en el banco, ella es una estafadora". Además, la tildó de delincuente y de "chorra condenada". "No hay mayor estafa que el kirchnerismo", continuó.

Sobre el vínculo con Mauricio Novelli, dijo que lo conoce hace muchos años porque le daba clases en su academia y él fue quien armó el Tech Forum y la Fintech.

"Nuestro rol tiene que tener filtros a pesar de querer ser ciudadanos comunes", destacó Milei. Sin embargo, sumó que "yo no tengo miedo, estoy haciendo lo que los argentinos me pidieron".