“Es un día de festejo”, la emoción de las familias que recibieron sus escrituras

Durante la mañana de este lunes el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, estuvo encabezando un acto en el microestadio Delmi donde se procedió a la entrega de 500 escrituras a vecinos de la ciudad de Salta y de San Lorenzo, quienes ahora ya cuentan con los papeles que los hace propietarios de sus viviendas.

“Esto es justicia, recorriendo barrios nos dimos con muchos que tenían sus casas pero no sus papeles, es triste construir sobre algo que no es tuyo, esto lo pasaron generaciones porque no había una fuerte decisión política de regularizar esta situación”, afirmó el mandatario ante los presentes agregando: “Cumplimos con la palabra, hoy entregamos 500 escrituras pero ya vamos 1800 en toda la provincia”.

Con esta aseveración el móvil de InformateSalta fue a buscar la emoción de los beneficiarios quienes desde la fecha ya tienen los papeles de sus viviendas. Esa satisfacción la encontramos en Nicolasa, una vecina quien no dudó en dar a conocer la alegría que significa que su hija ya cuenta con las escrituras de su vivienda.

“Para mi hija tiene una gran importancia, ya es su casa, ya es su dueña, ya es su propiedad”, aseguró la mujer a nuestro medio, junto a los papeles de la vivienda de su hija quien es madre soltera de dos pequeños. “Es una gran felicidad, un día de festejo para nosotros”, agregó.

Dicho esto comentó que “hace 10 años que esperábamos esto, gracias al gobernador que siempre está presente y que recuerda que debe hacer realidad ese sueño de ser propietarios” de las viviendas, se mostró agradecida Nicolasa, reflejando la satisfacción de estas 500 familias.