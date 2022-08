Por el Milagro, feriantes y puesteros se ubicarán en Campo de la Cruz

De cara la multitudinaria peregrinación del Milagro, que se realiza todos los 15 de Septiembre, desde la Municipalidad de Salta ya trabajan en los espacios que se destinarán a los tradicionales puestos en los que instituciones y artesanos venden diferentes productos, en algunos casos, con fines solidarios.

En ese sentido, Benjamín Cruz, secretario de Gobierno del municipio, en Sin Vueltas, de InformateSalta, explicó que este año se dispuso para los puestos de los rubros artesanías, dulces y masas regionales el espacio verde de Campo de La Cruz, tras considerar que representa una comodidad no solo para el estacionamiento y la circulación sino también para el acceso peatonal.

Seguidamente, sostuvo que “el mismo feriante va a tener mucha más seguridad en ese sector”. “La idea es evitar que estén distribuidos en todo el recorrido, sino que sea una fiesta realmente peregrina del Milagro y que aquellos que quieren tener la oportunidad de hacerlo, puedan gestionar ante la municipalidad su permiso”, agregó.

“Veremos si este sector, haciendo una L grande en lo que es Campo de la Cruz puede nuclearlos a todos”

Además indicó que este año no va a haber restricciones, por lo cual, se espera una afluencia de 800 mil peregrinos.

Paritarias

Por otro lado, adelantó que están trabajando junto con los gremios en la idea de equiparar el segundo tramo del aumento establecido por provincia, o sea, un 35%. “Estamos trabajando, pero siempre teniendo en cuenta que el municipio Capital no es ajeno a lo que viven los municipios del interior", afirmó.

En ese marco, explicó que el ingreso de la provincia no es el mismo que el del municipio. “Nuestro 58% está fijado por una unidad tributaria, y esa unidad tributaria se fija a comienzo de año o a fines del año pasado, lo cual el índice inflacionario provincial que tenemos nosotros no es igual o no se aumenta esa unidad tributaria en base a ese índice, por lo cual, está desfasado desde que comenzó la gestión de la intendenta”.

“Queremos ser responsables en el manejo de las arcas del municipio”

Toma de créditos

El funcionario aseguró que los empréstitos son fundamentales para encarar proyectos y seguir dándole al vecino pavimento, cordones cunetas, conexión de cloacas, agua, enripiado, iluminación, recuperación de plazas, espacios verdes y demás. “La municipalidad también necesita inyecciones de dinero ya sea de fondos provinciales, nacionales o internacionales a los fines de poder avanzar”, dijo.

Cobro irregular de impuestos municipales

Para finalizar, adelantó que están trabajando junto al Ente Regulador para terminar de pulir las observaciones realizadas y definir cómo se va a poder reintegrar el dinero o no en caso que no sea necesaria la devolución. “Hay que sentarse y consensuar para poder no solo darle una respuesta al usuario sino también aclarar y poner en relato esos formalismos que faltaban avanzar y terminarnos”, expresó.