El programa de Gestión Menstrual divide al Concejo: Para Gauffin, es inviable

El pasado 28 de julio, el Concejo Deliberante de la Ciudad de Salta, aprobó la creación del Programa Municipal de Gestión Menstrual, el cual no solo apunta a la entrega gratuita de productos a personas menstruantes en situación de vulnerabilidad, sino también a un abordaje integral sobre el tema.

Muchas opiniones se dieron sobre el tema esta última semana ya que distintos ediles tienen diversos puntos de vista y opiniones al respecto. Ahora, quien salió al cruce de la autora de este proyecto, Malvina Gareca, fue el concejal José Gauffin. Se basó en que el municipio hoy no cuenta con el presupuesto correspondiente para lograr lo propuesto.

“La Carta Municipal dice que colaborará con el Estado Provincial en Salud Pública, pero eso no quiere decir presupuestar, o gastar en esta materia. La salud requiere una envergadura presupuestaria mucho mayor y no se pude ser irresponsable de comprometer a un municipio en algo que no se puede hacer”, dijo al empezar.

Indicó que subvencionar estos productos podría rondar entre los $200 y $400 millones de pesos anuales, lo que está muy alejado de la realidad presupuestaria de la municipalidad. “El proyecto de ordenanza no dice de donde va a salir ese dinero. Una política pública no es para el que se pueda, es para abarcar a todos y hacer las cosas bien, porque si no el apoyo va a ser para unos cuantos y para otros no”, añadió.

Dijo que ahora esperarán la respuesta de intendenta Bettina Romero. “Esto sin dudas le corresponde a Salud Pública, no hay una política igual ni en Nación ni en la Provincia. Veo apresuramiento en involucrar al municipio en esto”, afirmó.

“Con la capacitación en la gestión menstrual, estamos todos de acuerdo, pero con el artículo que dice que el municipio distribuirá de forma gratuita todos los elementos de gestión menstrual, no. Hoy la tendencia es utilizar productos reutilizables y dejar de lado lo descartable, entonces ¿por qué no avanzamos en ese aspecto, en trabajar en post de eso y concientizar?”, dijo.

Por último, dejó en claro que Juntos por el Cambio + votó en contra de ese proyecto: “yo no hablo ni trabajo para sumar votos, yo hablo en base a la realidad que tenemos”, concluyó.