Orozco afirmó que su deseo es ser gobernador y dijo estar en campaña

Gustavo Orozco es, sin dudas, uno de los legisladores más polémicos que hay en Salta. Está siendo investigado por presuntas amenazas durante una campaña política, sumándose a la lista de 37 causas mientras se desempeñaba en la Policía de la Provincia. Ante esto, pidió licencia por tiempo indeterminado y hoy asumió quien ocupará su cargo.

“La profesora Luisa León es quien ocupará mi lugar. Ella pertenece al riñón más profundo que yo conduzco y que se va a traducir ahora en la creación del partido. Es una persona intachable, muy reconocida en Rosario de la Frontera”, dijo al empezar.

Siguió hablado sobre León y explicó que “lógicamente tenemos improntas diferentes, pero sabemos que a las necesidades de la gente se resuelven trabajando, atacando a la corrupción y devolviéndole el dinero a la gente. Tenemos una idea de país y de provincia que hace que trabajemos juntos”.

Sobre su caso en particular, afirmó que pidió su licencia porque quería demostrarle a toda la sociedad salteña y exponer lo que está pasando: “Quiero exponer lo que hace la Justicia conmigo por el solo hecho de haber expresado mis deseos de ser candidato a Gobernador de la Provincia y pedir que se investigara al actual ministro de Seguridad por todos los hechos que son de público conocimiento”, esbozó.

"Le digo a la Justicia que actúe, que me lleve a juicio y que de una vez por toda demuestren quién soy yo, pero no lo hacen"

“Empecé a tener una persecución desmedida al punto que ha llegado un fiscal a pedir mi desafuero y como no me llevaron ellos a juicio, pedí yo que me lleven a juicio por denuncias que tengo como policía, por denuncias por cumplir con mi deber”, dijo con total seguridad.

Explicó que los fueros a un legislador lo protegen solamente de la detención: “Si hubiera un pedido de eso, tendría que haber aceptado la decisión y hoy tendría que estar preso, pero estoy acá. Hoy la justicia tranquilamente me podría detener como a cualquier persona común o llevarme a juicio”, añadió.

"Lo único que quieren es tenerme fuera de la cámara coartando mi libertad. Esto va a quedar para la historia"

“El deseo mío es ser gobernador. Lógicamente, entiendo de que está la posibilidad de ser candidato y a partir de eso cambiar la realidad de Salta. Estoy en campaña, recorriendo la provincia y viendo la necesidad.”, dijo para finalizar.