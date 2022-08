Siguen los reclamos por desabastecimiento de productos en supermercados de la ciudad

Desde hace varias semanas el país atraviesa por una incertidumbre económica muy fuerte que ha generado diferentes problemática, como ser la reacción negativa de los mercados o la escalada sin techo del dólar ilegal o “blue”, entre otros casos. Uno de estos se nota en supermercados de la ciudad de Salta, donde se ven góndolas con faltantes de productos.

A la redacción de InformateSalta llegó el mensaje de un lector que vive en la zona sur de la Capital, quien envió las imágenes con las que se topó este jueves a la noche cuando fue a un supermercado, ubicado en un paseo comercial de esa parte de la ciudad.

“Así estaban estas góndolas del supermercado, faltaban varios productos, habían algunos estantes sin nada”, comentó este lector quien comentó que habían faltantes de paquetes de yerba, como así cajas de mate cocido, paquetes de jabones de tocador, de azúcar, entre algunos de los que notó la escasez.

“Esto de las góndolas donde faltan cosas no es de ahora, cuando vine hace una semana ya se veía esto, incluso unos días antes un familiar me había avisado que no encontró productos”, comentó el denunciante en su mensaje a nuestro medio, dando a conocer que este escenario vendría suscitándose desde hace tiempo.

Vale mencionar que fue recientemente cuando nuestro medio se hacía eco sobre el desabastecimiento en otros supermercados de la ciudad, a fines de julio se compartieron las imágenes de cómo habían estantes vacíos en la sucursal de una cadena reconocida ubicada en avenida Entre Ríos, como también carteles que limitaban a los compradores a llevarse dos unidades de algunos productos.

Donde también se estaban reportando faltantes era en las farmacias salteñas, que por los problemas de la cotización del dólar y el abastecimiento de las distribuidoras, no podían vender cosméticos ni productos de perfumería.