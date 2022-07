Comercios en alerta, advierten sobreprecios y limitaciones para comprar insumos

El comercio no está ajeno a la crisis económica y la falta de políticas concretas, en Salta ya se siente el desabastecimiento y las limitaciones para reponer stock, así lo manifestó Carol Ramos de Comerciantes Unidos en diálogo con InformateSalta.

“Los precios aumentan todos los días, a eso se le suma que han establecido limitaciones para la compra, la situación de las pymes es delicada, necesitamos un rumbo claro urgente”, dijo temiendo que hayan despidos porque “no vamos a poder sostener mucho tiempo más el pago de sueldos”.

A eso se le suma la fuerte carga impositiva, “Argentina es el país de los impuestos, no damos más. Hemos decidido unirnos para pedir que hagan algo, Nación solo nos exige que paguemos y no nos dan nada, nos están robando a dos manos”.

“La inflación es altísima, no tenemos precios de referencia, estamos muy angustiados, el dólar no se estabiliza, ya no sabemos qué es lo que puede llegar a pasar. Tenemos que unirnos para decir basta, está en juego todo nuestro capital, nuestros sueños”, advirtió.

Finalmente contó que están haciendo reuniones para tomar acciones conjuntas y lograr una estabilidad financiera.