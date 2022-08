¿Incertidumbre o viveza? Comerciantes no venden productos pese a estar exhibidos

En las últimas semanas, la crisis económica se acrecentó, la cual impactó en la escalada sin techo del dólar blue, la reacción negativa de los mercados, como así la remarcación de precios en diferentes productos que se notó en diferentes rubros, efecto de la incertidumbre de costos y valores.

Esta situación de especulación llevó a que los salteños comenzaran a denunciar que no les quieren vender productos pese a que están exhibidos dentro de los comercios con sus precios a la vista, pero que los mismos vendedores advierten a los consumidores que no los pueden llevar porque “no están a la venta”.

La primera de estas denuncias que llegó a la redacción de InformateSalta la realizó una vecina de Salta Capital, comentando que la semana pasada fue a comprar a una reconocida tienda de ropa e indumentaria ubicada a mitad de la primera cuadra de peatonal Alberdi.

Según comentó, al entrar a esta tienda fue a la sección de ropa de cama, donde buscó entre los estantes de sábanas alguna de su preferencia. Sin embargo cuando encontró una, la tomó y se dispuso a pagarla, comentó que se le arrimó con premura un vendedor para negarle la adquisición del producto. “Se me acercó un vendedor y me dijo ‘señora, eso no está a la venta’, le pregunté por qué y me volvió a decir que no se vendía”, comentó la consumidora.

En este punto detalló que le llamó la atención puesto que esta sábana estaba exhibida junto a otras, a la vista de todos los clientes y con sus precios exhibidos, por lo cual no entendía la negativa. “Le volví a preguntar por qué no podía comprarlo si estaba a la venta, pero él me repitió ‘todo esto no está a la venta’, señalando el montón de sábanas y me insistió en que deje el paquete”, comentó la usuaria.

Luego de esta situación se puso a analizar lo que ocurrió y no descartó que esta ‘artimaña’ sea de especulación por parte del comercio, que no quisieran vender al no tener remarcados sus productos, impidiendo que la gente los llevara a valores más bajos.

Similar a esta situación fue la que vivió otro salteño que también se comunicó con este medio para contar lo que le pasó en un supermercado ubicado en la avenida Reyes Católicos, en la zona de Tres Cerritos, donde contó que la sección de bebidas habían “cercado” estantes pese a estar con stock, con productos y estos con sus precios.

“Fui a la sección de bebidas y vi que les habían puesto una fajas, las de “no pasar”, y me llamó la atención porque sí habían botellas, todas tenían su precio, pero no se podía comprar nada”, indicó el denunciante sobre este escenario que simulaba la época de veda electoral, cuando se cerca esta sección para que la gente no consuma bebidas.

“Para mí que, como eran bebidas importadas, caras, no las vendían para cambiarles el precio, y como no lo habían hecho le pusieron estas fajas para que la gente no compre”, analizó el comprador que reportó esta irregularidad en este supermercado capitalino.