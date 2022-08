En la Expo Rural de Salta, el campo envió un fuerte mensaje para Sergio Massa

La Sociedad Rural Salteña se prepara para vivir una nueva edición de la Expo Rural 2022. Con mucho entusiasmo, su presidente, Carlos Segón, contó por InformateSalta cómo se desarrollarán estos días y afirmó que habrá una gran cantidad de animales que llegan de distintos lugares del país.

Explicó que en total hay 150 bovinos inscriptos, 250 equinos entre criollos y peruanos, y una gran cantidad de conejos, ganado menor y ovinos. Algunos de ellos llegarán desde Buenos Aires, Chaco, Entre Ríos, Salta, y algunas otras provincias.

Segón indicó que el día 16 de agosto empieza el ingreso de animales, el 17 se realiza la jura de admisión, el 18 se ve quiénes son los ganadores de la muestra y el 19 se hace remate. Al día siguiente, el 20, termina el campeonato de equinos y el domingo 21 se muestran a los animales campeones y habrá jineteada. Invitó a todos los salteños y salteñas que quieran disfrutar y acercarse a esta exposición.

Por otra parte, habló sobre la incipiente gestión de Sergio Massa: “todavía no tenemos medidas concretas, son anuncios. Hasta que no las veamos concretadas, todas son expresiones de deseo”, dijo. Sobre la relación con el Gobierno Nacional, dijo que mientras estaba el secretario Julián Domínguez, era muy buena, “ahora veremos, con el nuevo secretario no empezó todo muy bien porque quiso identificar a las entidades rurales con partidos políticos”, añadió.

Ante la situación que viven productores regionales al tener que tirar toneladas de frutas y verduras por la inestabilidad económica del país, Segón dijo que está pasando con muchos trabajadores agropecuarios de Salta, Jujuy y Tucumán.

“La cosecha del limón, solamente la cosecha, cuesta 43 dólares, y el precio del mismo es de 42. Todo el costo que deben tener para mantener la producción, es pérdida. El limón se debe cosechar sí o sí, y por eso no queda otra alternativa que tirarlos o transformarlos en parte de la ración de animales, de todas maneras, se pierde”, explicó.

Sobre el gasoil añadió que la situación ha mejorado bastante, pero queda la incógnita sobre qué va a pasar en la próxima siembra y cosecha.