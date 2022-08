Camino a la adopción: una beba de 4 meses tartagalense se vincula con una nueva familia

Un matrimonio de Capital obtuvo la guarda con fines de adopción de una beba de 4 meses de Tartagal, en lo que se considera un hecho novedoso y excepcional por su corta edad. Ahora, tendrán una vinculación durante 6 meses y posterior a ese plazo, podrá solicitar formalmente que la pequeña sea su hija.

En diálogo con InformateSalta, la delegada Regional de la Secretaría de Primera Infancia, Niñez y Familia de Tartagal, Dra. Graciela Gómez, detalló que en este caso fueron los progenitores de la menor quienes dieron el consentimiento e informado de darla en adopción.

“Desde el momento de su nacimiento ingresa al dispositivo de protección del Estado. Se hizo el abordaje del caso con el grupo familiar, se adoptó la medida excepcional y se puso bajo el control de legalidad del Juzgado de Familia, en ese caso a cargo de la doctora Claudia Yance”, dijo.

El legajo de la pareja fue seleccionado, asistieron a la cita de preadoptantes y luego participaron de un proceso de vinculación relativamente corto. “Con un dictamen positivo final de ellos y el dictamen nuestro como órgano administrativo, se le otorgó la guarda con fines de adopción. Es un primer paso, por un plazo de 6 meses. Durante ese plazo, se van a hacer visitas multidisciplinarias, quienes van a ir hasta el domicilio del grupo familiar para informar como se viene desenvolviendo esa vinculación”, expresó.

Requisitos para poder adoptar

El primer y principal paso es estar inscripto en el Registro de Adoptantes, completar el formulario y esperar el alta otorgada por el equipo técnico de la Secretaría Tutelar. Pueden acceder personas mayores de 25 años quienes deben tener una diferencia de 16 años con el niño a adoptar.

“Tienen que ser nacionalidad argentina. Si es un matrimonio, siempre adoptan en conjunto, no puede adoptar un cónyuge y el otro no. Pero no es exclusivo, pueden adoptar personas solas, que no están casadas, matrimonios igualitarios también”, aseguró Gómez.

En este sentido, explicó que cuando los niños son mayores de 10 años es obligatorio que den su consentimiento y expresen sus expectativas en cuanto al tipo de familia que quieren. “Se le consulta al niño si desea una mamá o mamá y papá. Se busca papá para los niños, según sus características, un legajo que sea adecuado al niño, no al revés, no se busca niños para los papás. Se tiene en cuenta si son niños con alguna patología, se busca padres que puedan brindarle un tratamiento y que ya sepan que viene con esa patología”, manifestó.

Actualmente en los departamentos San Martín y Rivadavia Banda Norte son 19 los niños y adolescentes, entre 8 y 17 años, que están en situación de adoptabilidad.

Desmitificando la adopción

La delegada Regional de la Secretaría de Primera Infancia, Niñez y Familia de Tartagal echó por tierra la creencia que la adopción en un proceso engorroso y que demora mucho tiempo. Si bien es cierto es un trámite burocrático, se puede dar rápidamente.

“Hay muchos niños para adoptar, pero bebés de tan poquitos meses son los menos, porque es un caso excepcional. La mayoría de los casos en adopción, son chicos que han estado en riesgo, en vulneración grave y se ha trabajado con el grupo familiar para lograr la permanencia del niño y fracasando todas esas medidas, recién llegamos al adoptabilidad”, concluyó.