En 15 días se sabrá si el agua del Pilcomayo en Salta fue contaminada desde Bolivia

Hace unas horas se conoció la preocupación que había por el norte de la provincia, luego que tras la rotura de un dique de colas en la zona boliviana de Agua Dulce, Potosí, se produjera la contaminación del agua del Río Pilcomayo por lodo con minerales no recuperados y elementos químicos.

Con respecto a esta situación el secretario de Recursos Hídricos de la Provincia, Mauricio Romero Leal, actualizó la información del monitoreo que realizan en la zona, acción que comenzó por el área de Misión La Paz, como así que recibieron un informe emitido desde Bolivia.

Dicho documento especificó que el arrastre de los sedimentos que contaminaron las aguas por el colapso del dique de colas, recorrió 32 kilómetros aguas abajo del Agua Dulce, en Potosí. Con este dato, se precisó que aún faltan 10 kilómetros para que estos sedimentos lleguen hasta la conexión con el río Pilcomayo, en la zona de territorio argentino.

Actualmente el cauce se encuentra con poca agua por ser época de estiaje, lo cual demora al arrastre de sustancias tóxicas producto del colapso del dique.

Con estos datos remitidos desde el país vecino, Romero manifestó que es objetivo de la provincia “acompañar el proceso de monitoreo llevado adelante a través de la Dirección Ejecutiva perteneciente a la Comisión Trinacional para el Desarrollo de la Cuenca del Río Pilcomayo”.

En este punto confirmó que durante este martes se realizará toma de muestras en territorio salteño, para cotejar con los estudios pertinentes los resultados del informe enviado por Bolivia y saber en qué estado se encuentra el agua del cauce. Los resultados de las tomas estarán recién en 15 días aproximadamente.

No obstante y para prevenir cualquier tipo de consecuencia o complicación, se mantienen las recomendaciones a los salteños, que involucran no bañarse en el río, no tomar agua y no pescar.