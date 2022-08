Aseguran que el río Pilcomayo aún no fue afectado por el derrame minero en Bolivia

El director de Fiscalización y Control de la Secretaría de Recursos Hídricos, David Le Favi, dialogó con Radio CNN Salta, oportunidad en la que explicó que aún no se puede confirmar que el agua esté contaminada tras la ruptura de un dique de colas de una minera en Potosí, Bolivia.

El evento ocurrió el 23 de julio, con el colapso de un dique de cola perteneciente a una cooperativa minera en la zona del Potosí. “En un primer momento no se tenía información oficial por parte del Estado Plurinacional de Bolivia, por lo cual la provincia adoptó medidas preventivas hasta que se pueda corroborar si fue afectado o no el cuerpo de agua, con medidas tales como abstenerse de pescar, no bañarse en el río, no consumir los pescados del río”, dijo.

Le Favi señaló que Bolivia emitió posteriormente un comunicado para confirmar que efectivamente éste evento se produjo. “Los materiales se desplazaron por una distancia de entre 32 y 34 kilómetros por un río afluente de la cuenca alta del Pilcomayo, habían quedado a una distancia de 10 kilómetros del Pilcomayo, motivo por el cual se informaba que no se veía una posible afectación al mismo”.

De acuerdo a lo que indicó el funcionario, se realizaron análisis de agua y sedimento por parte de la Comisión Trasnacional del río Pilcomayo, en la que participan Bolivia, Paraguay y Argentina, “sin perjuicio de ello la provincia está realizando tomas de muestra de agua y sedimento en Misión La Paz para comprobar si hay contaminación por metales pesados”.

Por el momento, no hay repostes de incidentes como intoxicaciones. “Hay una serie de factores propios de la naturaleza del cuerpo de agua que favorecen la posibilidad de que el material no llegue, por ejemplo todavía no estamos en época de lluvia, la río tiene muchas curvas y contra curvas. Además es una actividad minera de menor volumen”, indicó.