Echaron a una profesora de natación adaptada y los padres piden su revinculación

La profesora Raquel García quedó desvinculada del equipo de profesores de Natación Adaptada del Club Gimnasia y Tiro. Esto causó gran malestar en los padres que envían a sus hijos a esas prácticas, por lo que decidieron escribir una nota formal, a la nueva sub comisión de esta disciplina y también hacia las autoridades del club Gimnasia y Tiro, pidiendo explicaciones de la exclusión.

El principal motivo de su enojo es que sus hijos con discapacidad quedaron sin atención y sin la concurrencia a la pileta de la institución. En la carta repudian la actitud que tuvieron hacia la docente que les enseñaba. Ella misma, la profe García, relató la situación que vivió y que decantó en su despido. Por FM Profesional comentó que llevaba 10 años enseñando en Gimnasia y Tiro y siempre trabajando con niños especiales

“Con el paso de los años fue aumentando la cantidad de alumnos con diferentes patologías y pasaron dirigencias que jamás tuvieron inconvenientes”, contó y aclaró que quienes están actualmente al frente del club no es el problema, pero sí, con la sub comisión actual de natación, encabezada por Carla Salím y acompañada por Julia Salím. Explicó que en todas las reuniones que han mantenido con las autoridades de la sub comisión de natación, para regularizar su situación económica, nunca tuvieron un buen trato hacia su persona.

García contó que jamás les cobró las clases a los chicos, es decir, que los alumnos entraban como socios al club, pagaban la cuota social para el acceso a la pileta “por un motivo de empatía hacia ellos”.

Señaló que cuando ingresó esta nueva comisión, acomodaron la situación administrativa y regularizaron a los profesores, pero la que estaba al aire, fue ella, porque no cobraba lo trabajado, le pidieron que presente papeles e historial de su labor.

Dice que “comenzaron mal desde el primer día”, ya que ella consideraba que había exigencias que no correspondían en el área o a la disciplina, y, además, le sacaron los asistentes en los que trabajaban. Ante tantas situaciones adversas, el viernes pasado la despidieron, lo que generó la indignación de los padres que esperan una respuesta a su nota.