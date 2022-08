Detectaron en China un nuevo virus y hay 35 aislados: qué se sabe del LayV

Un nuevo estudio que fue publicado por la revista científica The New England Journal of Medicine pone la luz sobre 35 personas contagiadas de un nuevo virus de origen animal, que tuvieron que ser aisladas en diferentes provincias de China.

La enfermedad tiene características del tipo Henipavirus, que puso en alerta al sistema de salud de las provincias Henan y Shandong, que no son limítrofes.

Este nuevo henipavirus ha sido denominado Langya henipavirus (LayV) y está relacionado filogenéticamente con el virus Mojiang.

Los síntomas que han observado los especialistas son fiebre, cansancio, tos, dolores de cabeza, dolores musculares y náuseas. Incluso, problemas renales y hepáticos.

El informe científico detalló que "la investigación identificó a 35 pacientes con infección aguda por LayV en las provincias chinas de Shandong y Henan, entre los cuales 26 estaban infectados solo con LayV (no había otros patógenos presentes). Estos 26 pacientes presentaron fiebre (100% de los pacientes), fatiga (54%), tos (50%), anorexia (50%), mialgia (46%), náuseas (38%), dolor de cabeza (35%), y vómitos (35 %), acompañados de anomalías de trombocitopenia (35 %), leucopenia (54 %) y deterioro de la función hepática (35 %) y renal (8 %)".

De igual manera que sucedió con el Covid 19, que tuvo como epicentro el mercado de Wuhan donde se comerciaban distintas especies animales, en este caso parece haber una vinculación zoonótica. En este caso, la musaraña parece ser el reservorio ideal de este virus.

"Una encuesta serológica de animales domésticos detectó seropositividad en cabras (3 de 168 -2 %-) y perros (4 de 79 -5 %-). Entre las 25 especies de pequeños animales salvajes encuestadas, el ARN de LayV se detectó predominantemente en musarañas (71 de 262 -27 %-), un hallazgo que sugiere que la musaraña puede ser un reservorio natural de LayV".

Por el momento, la Organización Mundial de la Salud no ha emitido todavía ningún comunicado al respecto.

Tampoco hay evidencia de la capacidad infecciosa de este virus.

La preocupación pasa porque el Henipavirus, que perteneciente a la familia Paramyxoviridae, presenta las altas tasas de mortalidad en humanos. Desde 2012 se han descubiertohasta 20 clases de henipavirus.

