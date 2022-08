“Arman y desarman el régimen electoral de acuerdo a sus conveniencias”

Pablo López, dirigente del Partido Obrero y del Movimiento de Izquierda, cuestionó la medida del gobernador Gustavo Sáenz de adelantar las elecciones al 16 de abril y eliminar las paso de manera arbitraria.

“Ya habíamos señalado que el adelantamiento de las elecciones por parte de Sáenz tenía que ver con su planteo reeleccionista y de separarse de su responsabilidad respecto a la crisis nacional. Él fue uno de los gobernadores que más apoyó la aprobación del pacto con el Fondo Monetario que está provocando esta crisis”, dijo.

López sostuvo que "buscan plantear una elección puramente salteña, evadiendo, algo que no consultó en ese diálogo trucho que hicieron pero no estaba en discusión si las elecciones tenían que adelantarse o no, que claramente ya lo tenían pensado”.

El ex diputado criticó las maniobras que está haciendo Sáenz para ser reelecto, “lo mismo que esto que lanzaron de tratar de unir los bloques del régimen detrás del federalismo pero en realidad hicieron reuniones con empresarios, con legisladores, están poniendo en la agenda como parte de su principal programa el reclamo de los grupos empresarios salteños y no las necesidades de la gente que está sufriendo el ajuste”.

Respecto a la eliminación de las elecciones primarias, el dirigente del PO sostuvo: "Nosotros siempre fuimos críticos de las PASO, más allá de eso es arbitraria la manera en que lo están haciendo porque ellos siempre acomodan el régimen electoral de acuerdo a su conveniencia. Probablemente al suspender las PASO, el oficialismo busca evitar que se le armen listas internas que pudieran complicar su proceso de reelección".