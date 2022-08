El feroz cruce entre Yanina Latorre y Vitette, uno de los autores del “robo del siglo”: “Tendrías que seguir en cana”

Yanina Latorre tuvo un fuerte cruce con Mario Vitette Sellanes, uno de los autores del “Robo del siglo”, nombre que recibió el acontecimiento que ocurrió el 13 de enero de 2006, cuando cinco delincuentes entraron al Banco Río de Acassuso, tomaron 23 rehenes y se llevaron millones de dólares, pero sin disparar un solo tiro. Ahora, luego de que Netflix estrenara el documental Los Ladrones: la verdadera historia del robo del siglo, la panelista y el uruguayo se sacaron chispas en LAM (América) y protagonizaron un momento de tensión.

La panelista le hizo una pregunta a quien supo ser el líder de la banda de delincuentes, y de esta manera abrió un debate que parecía no tener fin. “Cuándo tu hijo crezca y sepa todo lo que hiciste, ¿qué le vas a contar?”, indagó Latorre. “La verdad, porque los papás son malos. Los papás le dicen a los niños de la escuela ‘ojo que el papá de ese…’. Entonces Luccianito (6), que ahora está viendo en su cuarto, sabe que papá escribió un libro, que se llama El ladrón del siglo, que hicieron una película con papá, que (Guillermo) Francella es amigo de papá, que papá está siempre en la televisión”, le respondió sin vueltas Vitette Sellanes, jactándose de la fama que consiguió por ser el cerebro detrás de un crimen.

Lejos de terminar su descargo, agregó: “Él sabe, no la verdad, pero ya se la ve venir, mira YouTube. Entonces, ¿qué le voy a decir? La verdad…”. Esto desató la furia de la panelista, quien lo interrumpió para corregirle que los padres de los niños que asisten al colegio de su hijo, no son malos. “Tiene razón, señora. Algunos”, reconoció Luis Mario. Luego, cruzó a Latorre con una picante información: “Usted es buena y llevó al hijito de su vecina que estaba media tóxica a jugar con su hijito, yo la sigo señora”.

El autor del robo hizo referencia a cuando Latorre contó que vivía en el mismo edificio que Celeste Cid y Chano Charpentier y que la situación era muy tensa. Además, reveló que André, el hijo de la actriz y Emmanuel Horvilleur jugaba en la cochera, y una vez ella se lo llevó para que pasara tiempo con su hijo Dieguito. Sin pelos en la lengua y con las formas que la caracterizan, Yanina arremetió con todo. “A mí no me corras con boludeces porque te digo dos cosas y te vas a levantar del móvil. Si hay algo que soy en la vida, es honesta. Lo único que dije es que a los hijos hay que criarlos con buenos ejemplos. Yo te pregunto por respeto. Al hijo de la vecina le di una mano, no ando robando bancos”, lo cruzó.

Ni el entrevistado ni la panelista cedían y continuaban peleándose con duras frases. El uruguayo insistía: “Pero eso vos no lo tenés que contar, querida. Mirá que yo no soy Estefi Berardi, a mí no me vas a correr”, la chicaneó Vitette. “Ya sé que no sos ella, estuviste 20 años en cana, Berardi es una laburante igual que yo”, le respondió Latorre.

Ninguno de los presentes, ni siquiera Ángel De Brito, conductor del ciclo, se animó a interrumpirlos. Mientras el autor del “Robo del siglo” acusaba a Yanina de “mala gente” por revelar una información sensible sobre su vecina, la mediática cuestionaba su honestidad: “Y lo que vos hiciste, robar 19 palos, tener a la gente de rehén, sacarle la guita a la gente que la tenía guardada en un banco, ¿eso es de buena gente?”, le dijo, y agregó: “Sos muy simpático. Tomemos un vino. Pero fuiste chorro. Vos venís a agredirme a mí, ¿con qué cara?”.

Para cerrar, la panelista le puso punto final a la discusión, pero no sin antes hacer una fuerte acusación: “Yo no cometo ningún hecho ilícito. Laburo y gano un sueldo, no me quedo con la plata de nadie ni hago chistes de stand up con la guita que no devolví”, lanzó. Y notablemente indignada, Yanina agregó: ¿Cómo te vas a comparar conmigo? Si estuviste 20 años preso y tendrías que estar en cana”. /La Nación