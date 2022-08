Guerrero, el perro baleado en barrio Docente, recibirá una cuota alimentaria

Ayer se conoció la decisión que tomó la justicia salteña en relación a Guerrero, un perro que recibió un balazo en Barrio Docente. Se determinó la suspensión del juicio a prueba en contra de Marcos Eliseo Rossi quien a través de una Provation se ofreció a cumplir una serie de medidas que incluyen el pago de una manutención al animal, algo histórico en Salta.

En diálogo con InformateSalta el abogado defensor de Rossi, Ricardo Belbruno aseguró: “Sentamos jurisprudencia”. En esta línea explicó que “el fin de la ley penal es la prevención, entonces lo que apuntamos es a re socializar. Por el medio de una serie de reglas de conducta que se imponen en la Provation, uno propone reglas de conducta en las que se incluye la reparación del daño causado”.

“Hemos sentado jurisprudencia en este sentido, entregarle a un animalito una cuota alimentaria o una manutención es algo que no se hacía. Esta propuesta fue muy bien recibida por todas las asociaciones que se presentaron y que fueron muy correctas en el sentido de entender que no servía una pena por si misma, sino que era importante la reparación del daño. Entendían también que no era justo que la gente haga donaciones y no quien fue responsable y debía hacerse cargo”, continuó detallando sobre la decisión judicial.

“El modo más equitativo de armonizar el conflicto era reparando el daño, ayudando al animal”, afirmó para luego agregar que, “el hecho fue un error, él (Marcos Eliseo Rossi) quiso ahuyentarlo haciendo un disparo y le pegó. Mi asistido está muy arrepentido y pide disculpas a la sociedad”.