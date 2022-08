Carrió vs Morales: “Estar dedicados a estas salidas de Lilita no es lo que hoy necesitamos”

En los últimos días se conocieron una serie de mensajes que Gerardo Morales, gobernador de Jujuy y presidente del Comité Nacional de la UCR, le envió a Elisa Carrió tras sus dichos contra la cúpula de la oposición. "Querés romper, sos la Cristina Kirchner de Juntos por el Cambio", la acusó Morales.

En diálogo con InformateSalta, la diputada nacional por Juntos por el Cambio, Virginia Cornejo, opinó que son temas que no benefician a la situación que hoy viven los argentinos. “Estar dedicados o preocupados por estas salidas disruptivas inclusive que tiene en tantas oportunidades Lilita Carrió, no es lo que hoy necesitamos”, dijo.

En este sentido, aseguró que Juntos por el Cambio es un espacio que está preocupado por las necesidades de los argentinos y consideró que las peleas políticas internas, se deben resolver internamente. “Creo que perjudica la imagen de Lilita Carrió, no es la primera vez que nos sorprende con salidas y en este caso son temáticas que ella habrá vivido siendo diputada, cosa que hoy ya no es, que han sucedido hace tiempo, y que hoy las vuelve a poner en la escena política, que es otra escena, no la puso en su momento”, expresó.

Asimismo, manifestó que a su espacio lo que realmente les preocupa es la inflación, la falta de decisiones económicas y las demoras del nuevo equipo liderado por Sergio Massa, lo que no está acorde a lo que el país hoy necesita.

“En lugar de decir vamos a hacer la apertura de la economía en temas que se han cerrado y que no entendemos como ser la exportación de la carne que produce la Argentina y que puede proveer al mundo ¿vamos a estar discutiendo lo que dice Lilita Carrió? Yo también me hago esa pregunta. Como dirigente política no quiero perder mi tiempo ni mi mirada en problemas que parecen más de situaciones muy internas, de personalidades que necesitan tener protagonismo vs las necesidades de la gente”, indicó.