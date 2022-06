En Salta, Lilita Carrió aseguró que JxC no se va a desarmar más allá de los chispazos

De forma repentina y sin ningún aviso previo, Elisa “Lilita” Carrió, la dirigente de la Coalición Cívica, apareció en la ciudad de Salta donde aprovechó para compartir un café con sus simpatizantes locales, lustrarse sus zapatos y analizar la política actual.

Acompañada por Inés Liendo, la ex candidata de Juntos por el Cambio, Carrió visitó una cafetería del centro capitalino antes de dirigirse hasta San Lorenzo como parte de un recorrido que está haciendo por el interior argentino, teniendo previsto ir esta tarde hasta la vecina provincia de Jujuy.

En el medio aprovechó para hacer consideraciones del contexto que vive el país. “Lo veo muy difícil, yo vine a apaciguar y dar tranquilidad, es un momento de unidad de la Nación porque vienen tiempos más difíciles todavía”, vaticinó la ex legisladora nacional.

Consultada sobre la faltante de gasoil que preocupa a gran parte de las provincias, principalmente al norte, Carrió dijo que este problema “es impresionante, veía los camiones que no podían cargar, Buenos Aires no se da cuenta y es porque los políticos no recorren en auto el país”, puntualizó para comentar que esto le recordó los piquetes del 2001 en General Mosconi.

"Yo no tomo café con nadie, a mi me invitan los café"

En cuanto al escenario político y los cruces que se han producido entre los principales referentes de Juntos por el Cambio, Lilita les bajó el tono. “Los equipos están funcionando muy bien, yo estoy trabajando con los equipos técnicos donde hay una consolidación muy amplia, no le crean al microclima de Buenos Aires, Juntos por el Cambio no se va a desarmar más allá de los chispazos que puedan haber ahora, yo creo que están nerviosos”, puntualizó.

Por otra parte, Lilita dijo que vino a Salta para extender una solicitud a sus habitantes: “Vengo a pedirle a los salteños que se afilien a la Coalición Cívica porque perdimos la personería, es muy importante tener representación aquí, yo no fui presidente por el fraude que me hicieron en Salta y en Buenos Aires en el 2007, un fraude sin boletas”, pidió y denunció al mismo tiempo ante el micrófono de FM Profesional.

“A Sáenz no lo conozco, a Urtubey sí, desde que era chiquito; Bettina (Romero) es una gran persona, no sabía que era intendenta”