Bettina Romero sobre las denuncias contra Colque: “El partido de Biella se tiene que hacer cargo”

La intendenta habló por primera vez sobre las denuncias por violencia de género contra el concejal Ricardo Colque, perteneciente al partido Salta Independiente, y repudió el salvaje hecho. La mandataria aprovechó para hacer un análisis político de la situación y pidió a los partidos políticos ser más responsables a la hora de convocar a sus dirigentes,

"Desde lo personal y como intendenta es algo que repudio fuertemente. No he querido expresarme porque técnicamente y legalmente no tengo competencias en el Concejo Deliberante, es el cuerpo el que tiene que definir el tratamiento que se le va a dar a ésta situación", manifestó.

La jefa comunal manifestó: "Quiero aprovechar para decir que estos son los momentos donde cada partido político, en éste caso el partido político de Biella se tiene que hacer cargo porque representar a la ciudadanía cuando uno forma lista, tenemos que buscar hombres y mujeres que no solo sean buenos candidatos sino que también puedan demostrar valores, actitudes, comportamientos, como corresponden".

"La violencia nunca va a ser permitida ni aceptada en ningún ámbito. Me duele enormemente ser parte de una sociedad y de una provincia que lidera los índices de femicidios y violencia, lamento enormemente que esto siga sucediendo, pero en un caso público como este tenemos que alertar y repudiar, pedir a los responsables, en este caso en Concejo Deliberante, el partido político, que tomen cartas en el asunto y que se pueda mostrar que hechos así no son permitidos", concluyó.