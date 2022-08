Chocó autos estacionados y huyó, pero dejó la patente

Alrededor de las 6.20 de la mañana un automóvil color rojo colisionó con dos autos que estaban estacionados en calle 20 de Febrero al 400. El conductor se dio a la fuga pero, tras el impacto, la patente quedó tendida en el pavimento.

Tras abandonar el lugar, dejó además de la patente otros indicios tales como radiador y restos de lo que sería un VW.

Una de las damnificadas en dialogo de Multivisión dijo "Sentí un impacto, me avisaron que me habían chocado mi auto y entonces me bajé. Hoy tenía que ir al médico temprano y necesitaba salir temprano, estoy esperando la grúa porque lo corrimos nada más".

Sobre el conductor fugado, sostuvo que "no debe haber llegado muy lejos porque perdió agua". "Fue fuerte el impacto", concluyó.