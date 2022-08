Niegan el abuso de un gendarme a una niña y su familia denuncia extorsiones

Fue el fin de semana cuando se conoció la detención de un gendarme, tras un caso de supuesto abuso sexual de una menor, la hija de su pareja. Según trascendió, el gendarme contrató a una mujer para que le envíe contenido erótico y le pidió que lo mirara mientras él abusaba de la menor. Su demora se produjo luego que la trabajadora sexual lo denunciara.

No obstante, la familia de la niña salió a desmentir que la niña haya sido abusada, ya que el día en que afirman que se produjo el sometimiento ella estaba con su madre durmiendo, mientras que el uniformado se hallaba a 200 km de distancia. Además denuncian que fue una trabajadora sexual quien se comunicó con la madre para extorsionarla y pedirle una gran suma de dinero.

En diálogo con el medio Ciudad Online Orán, la mamá de la niña aseguró que ésta se encuentra perfectamente, que una médica constató que está bien física y psicológicamente, descartó totalmente un abuso de su pareja como así lamentó la fuerte campaña de difamación y escraches que está viviendo por las redes sociales por acusaciones que, reiteró, son falaces.

“El supuesto hecho fue el 19 de agosto, cuando yo (junto a la menor) estaba en Tartagal y él (por el gendarme) estaba en Santa Victoria, en misión La Paz, él estaba de guardia la noche de lo sucedido”, sentenció directamente la mujer agregando que a la mañana, cuando se despierta y prende su celular, comenzó a recibir mensajes como llamadas de “Karen”, como identificó a esta trabajadora sexual.

“Esta mujer me llama, me empezó a insultar, me pregunta qué tenía en la cabeza, cómo dejé que abusen de mi hija, que sabía dónde trabajaba, dónde trabaja él (por su pareja), que nos iba a hundir a los dos”, sumó agregando que luego le exigió que le hiciera una denuncia penal al uniformado por el supuesto abuso, ella le increpa que era imposible porque su hija estaba con ella y le cortan la llamada.

Minutos después la vuelva a llamar donde afirmó que le dijeron: “Yo sé bien dónde trabajás, sos docente, te voy a perjudicar, me vas a dar $300.00 sino vas a ser escrachada por las redes sociales”.

La madre lamentó que los escraches comenzaron a viralizarse, junto a la preocupación por la salud de la pequeña. A esto dijo que fueron llevadas por la Policía Federal hasta el hospital de Orán donde la niña fue revisada por una médica y una psicóloga, quienes constataron que está muy bien de salud.

También, mientras hacía una denuncia a la policía, dijo que recibió una llamada más que fue atendida por la policía, cortó y no volvieron a comunicarse.

“Gracias a Dios mi hija está muy bien, una doctora la revisó y dijo que está muy bien, mientras la sociedad me está afectando, están publicando cosas que no son verdad”

Por su parte, el padre de la menor habló con el medio VideoTar donde comentó que él se cruzó con el gendarme en Santa Victoria la noche en que supuestamente abusó de la niña, por lo que también descartó el episodio. “La doctora nos dijo que la niña está bien, yo ya sabía que estaba bien, al muchacho no lo conozco bien pero lo crucé en Santa Victoria la fecha que dicen que hizo todo eso, él trabaja más lejos que donde estaba yo, no hay forma que hiciera eso, hay 200 km de distancia, lo incriminaron a él y a mi ex mujer, es todo armado”, recalcó.