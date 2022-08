Milagro 2022: piden a embarazadas, adultos mayores y personas con patologías no peregrinar

Las organizaciones o coordinaciones de los peregrinajes del Milagro están advirtiendo sobre un nuevo fenómeno que es inédito, que es exclusiva de este año, que hay que alertar. Sucede que para esta nueva edición de la fiesta mayor por los Santos Patronos de Salta se llega luego de dos años de restricciones por la pandemia de coronavirus.

Es entonces cuando los fieles del Señor y la Virgen del Milagro quieren demostrar toda su devoción y quieren salir a peregrinar por los caminos salteños ante los años de ausencia. Pero mucha de la geografía de nuestra provincia no es apta para toda persona que quiera salir a caminar hasta la Catedral, consignó El Tribuno.

“Desde Cachi parece que van a salir como 8 mil peregrinos. Fueron dos años sin peregrinar y la gente está desesperada. El tema es que hay que estar preparado”, dijo el veterinario Walter Chihan extendiendo las manos como sacacorcho, luego girando la cintura de un lado al otro para terminar estirando sus cuádriceps. El doctor se prepara desde enero con caminatas y desde julio más intensamente con bicicleta.

A algunos sólo lo mueve la fe y ahí se entra en la difuminosa línea de lo que está bien y lo que está mal. Porque uno puede tener una gran devoción por los Patronos, pero tiene que ser consiente de sus limitaciones físicas.

“Nosotros hemos detectado hasta paquetes turísticos que se venden con las peregrinaciones”, dijo Fernando Liuzzo, que integra el grupo de logística de los Peregrinos de la Puna del padre Dante Bernacki.

El hombre está empapado de pormenores de los caminantes que se aglutinan en San Antonio de los Cobres y bajan a Salta caminando.

“Bajar” es una forma de decir, porque primero tienen que subir por encima de los 4 mil metros de altura sobre el nivel del mar para luego bajar a los 1100 metros en donde está Salta.

Fernando maneja las redes sociales de esa peregrinación y articula con la logística. Salen 5 mil de San Antonio y llegan 15 mil a la rotonda de Limache. No es fácil organizar todo para esa columna de gente que se moviliza en gran parte por la ruta nacional 51, pero en el tramo más alto por el intersticio de las montañas, espacio de Dios en donde no hay señal de teléfono, donde no hay caminos porque está derrumbado y donde están expuesto al rigor más gélido de la naturaleza. Ahí el grupo debe ser compacto, no puede haber fisuras, una falla afectaría a toda la peregrinación.

Entonces son las apelaciones: “todos sabemos que venimos sin dos años de peregrinaciones, pero tampoco es argumento para las irresponsabilidades. Desde la organización que tiene al frente al padre Bernacki apelamos a la concientización de los creyentes que quieren peregrinar, pero que son hipertensos, que tienen alguna afectación cardíaca, que tienen sobrepeso, que no tienen ningún tipo de actividad física cotidiana y que quieren salir a caminar a la montaña en septiembre ¡Hasta un centro de jubilados me llamó porque quieren salir a peregrinar!”, dijo Liuzzo.

Tanto es así que hasta el hospital Dr. Francisco Herrera, de la ciudad de Campo Quijano, en alerta por esta situación, salió con un “comunicado para peregrinos” que dice taxativamente que la actividad (de peregrinar en la Puna) “no es apta para embarazadas, bebés, niños pequeños, personas con movilidad reducida”.

Y sigue: “Considerando la exigencia física en un clima y geografía agreste como la Puna y conforme a lo que recomiendan los organismos de seguridad y de salud, competentes para dicha actividad, no es apta para personas con patologías cardíacas, renales, pulmonares, hipertensión, que cursen tratamientos oncológicos o cualquier otra patología que ponga en riesgo su integridad y salud”, dice el comunicado oficial.

Toda manifestación de fe tiene un límite que lo brinda el sentido común; o al menos así debería ser. Es por eso que aquellos que pensaban en salir a caminar para demostrar la fe, sepan que hay muchos otros caminos para expresarla.

Cuando las organizaciones hablan de cuerpo, de columna, de grupo hablan de un todo compacto que avanza por comida, bebida, descanso. Una persona afectada, en un mal lugar, rompe con toda la logística de todo un grupo que trabaja desde hace meses para que todo salga bien y vuelvan todos enteros a sus hogares.