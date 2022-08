Para el fiscal Toranzos, la defensa de Alberto a Cristina "es una intromisión" a la Justicia

Luego de que el Presidente Alberto Fernández emitiera un comunicado en apoyo a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner tras el alegato final con pedido de 12 años de condena en la causa Vialidad, la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal remarcó que "hay una injerencia en el sistema de Justicia" por parte del Gobierno nacional.

Al respecto, Ricardo Toranzos, vicepresidente de la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación, en CNN Salta, criticó duramente que el Presidente haya hecho un comunicado oficial condenando la actuación de un represente del Ministerio Público. “Cualquier poder político o funcionario que tenga un poder político debe ser muy prudente en no entrometerse en causas de trámite”.

El también fiscal federal de Salta aseguró que lo que hizo ayer el Presidente constituyó una injerencia en una causa en trámite. “Hizo una evaluación del dictamen fiscal cuando no corresponde, asumió la defensa de un imputado, aún antes que la misma defensa se explayara, criticó el dictamen fiscal y esas situaciones no son tolerables porque justamente alteran o contaminan el proceso judicial”, sostuvo.

"Cuando uno integra algún poder del Estado, y manifiesta opinión, no solo la manifiesta de manera personal, sino como parte de la institución”

El funcionario sostuvo que, si se cuestiona la actuación de un operador judicial, se debe hacer todo un proceso, que termine con un juicio político. “No puedo entrometerme, o degradar o cuestionar una causa en trámite con un comunicado oficial porque eso es contaminar la función, es algo que está impedido a los otros poderes, sobre todo porque todavía quedan pendientes muchas etapas en ese juicio, tiene que tener mucho cuidado en esas expresiones para no incurrir en ese tipo de intervenciones indebidas”, dijo.

“Produce asombro de que alguien que tiene tal conocimiento no advierta de que posiblemente esté afectando el proceso”

En ese orden, indicó que una de las características relevantes es que el planteo de juzgamiento se hace a quienes todavía integran el poder actual. “Normalmente esos procesos se hacen por personas que ya han dejado el poder, acá, el planteo que hicieron los fiscales, y que desarrolló Diego Luciani, se hizo al poder actual, diciendo y considerando que uno de ellos, tenía responsabilidad penal”, comentó.

A la vez aclaró que el hecho de pertenecer a un equipo de fútbol o de participar en un campeonato de fútbol no comprometía en nada la independencia del fiscal, a la vez que agregó que era una situación que la había vivido hace muchos años y no tenía un orden de relación con la causa específica. “Sino usted tendría que plantear que cada uno de los operarios judiciales vivan en una capsula, no podría vincularse con nadie o sus familias, o sus hijos, no podrían actuar respecto de ningún sujeto, solamente porque pasó, o alguna vez conversó con alguien”.

Para finalizar, se refirió a las expresiones del fiscal Stornelli, quien advirtió que Luciani estaba en peligro y lo comparó con el caso Nisman. “Lo que se planteó es la preocupación sobre la salud y la integridad física de los fiscales, en Latinoamérica en lo que van del año ya han matado a 5 fiscales, entonces hay una sensación de que realmente los fiscales corren riesgo y por lo tanto hay que solidarizarse y solicitar que sea contenido".