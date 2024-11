Cronología en el caso María Cash: Salió de Retiro con destino a Jujuy y, ¿qué pasó?

El caso de la desaparición de la diseñadora María Cash resurgió tras la detención del camionero Héctor Romero el pasado martes 26 de noviembre.

Ante esto, el hombre fue imputado de manera formal el miércoles 27 y, por su parte, el Cuerpo de Investigaciones Fiscales hizo una línea de tiempo que reconstruyó el recorrido errático de la chica desde que salió de la terminal de Retiro hasta su último rastro en Salta.

El trayecto comenzó el 4 de julio a las 19.45, cuando subió al colectivo rumbo a San Salvador de Jujuy. Sin embargo, al día siguiente, se bajó en Tucumán y abordó otro micro con destino a la localidad de Rosario de la Frontera, en Salta.

Allí un camionero la llevó a la ciudad de La Banda, en Santiago del Estero, a donde llegó cerca de las 22.30. Un amigo, Juan Pablo Dumon, le compró un pasaje para retomar el viaje a Jujuy y tomar un remis hacia la terminal.

Asimismo, el 6 de julio se presentó en un taller y pidió poder cargar su celular y un teléfono para llamar a su amigo Dumon. Otro camionero la vio haciendo dedo en el ingreso a la autopista y la trasladó hacia la empresa Molino Pampa Blanca. Poco después, llamó desde un locutorio a su mamá.

Luego de seis horas fue registrada por la cámara del peaje AUNOR, en el ingreso a Salta. Y, el 7 de julio ingresó a un hospital, pero se retiró sin ser atendida por los médicos. Según una enfermera, lucía “muy deteriorada”. Además, la vieron tocando timbres en inmediaciones a un convento del macrocentro salteño y desde allí pasaron 16 horas sin registros.

El 8 de julio fue, quizás, el día en el que su comportamiento fue más errante. A la madrugada tocó la puerta de una casa y solicitó pasar la noche a lo que la dueña se negó. Esa misma mañana apareció en una estación de servicio en la localidad General Güemes.

Allí un empleado, que la notó sucia, dijo haberla visto en tres horarios diferentes, incluso mencionó un episodio en el que una camioneta negra se detuvo y ofreció llevarla, pero María no quiso. La última vez que la observó, notó que se había aseado.

Antes, la joven, de por entonces 29 años, habló con otro empleado a quien le dijo le dijo: “No me mires, no estoy loca ni estoy perdida”.

A las 15.10 subió a la camioneta de la familia Causarano quienes la dejaron en la rotonda de Torzalito. Y por último, a las 16, Héctor Romero la vio haciendo dedo y la levantó. Este declaró que la dejó a las 16.30 en la gruta de la Difunta Correa, sobre la ruta nacional N°34. En ese punto, se perdió el rastro.