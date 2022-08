La nena de 2 años no habría sido golpeada por su mamá, se lesionó mientras sus papás peleaban

Luego de una semana de conocido el caso donde una nena de 2 años habría perdido los dientes producto de lo que habría sido un golpe de puño de su madre, una joven de 21 años en General Mosconi, su abuela quien en principio había denunciado a su propia hija salió a aclarar las cosas y pidió no difundir información de su hija ni nietas, como así tampoco juzgar.

"Ellos no saben lo que paso, hasta ahora yo estoy con esta duda por lo que yo hice la denuncia. Ahora me doy con lo que dice el médico legal. Eso quiero pedir a los vecinos que traten de no subir fotos de mi hija menos de los menores, no quiero llegar a denuncias".

Respecto a la situación de su hija y el contacto con ella estando detenida y ahora incomunicada contó "Al otro día que yo hice la denuncia mi hija me manda un messenger donde me dijo que no era así pero yo ya le había hecho la denuncia, no pensé que iban a detenerla. Me dijo, no son así las cosas, me dijo no podés creer al papá de las nenas, no le respondí, ahora estamos incomunicada no la podemos ver, es mi única hija mujer".

Se habría golpeado sola

En cuanto a la revisión del medico legal de Orán la abuela contó "La doctora dijo que no era ni golpes de puño ni patadas, eso me dejo tranquila. Yo me dejé llevar por lo que me dijeron los médicos de aquí y el papá de las nenas, ahora sé que no fue así" dijo por Diario Digital Norte.

Recordando que sucedió ese día, relató "yo me asusté cuando vi a mi nieta como estaba, me sentí impotente porque no estoy con ellas aquí. Yo sé que ahora mi hija va tener bronca, pero hice lo mejor porque ellas son indefensas. Todo lo que esta pasando es culpa de los dos, siempre se peleaban, a él no le importaba que estén las nenas y sin mi hija tocó a mi nieta quizás fue por culpa de él, las nenas hablaron, dijeron que se golpeó sola".

Además pidió que así como está detenida su hija detengan a su pareja. La niña en este momento se encuentra en buen estado de salud pero pide ver a su mamá.

Entre lágrimas la abuela pidió que no publiquen más sobre su hija y nietas ya que solo causan un daño permanente, esto en relación a publicaciones con fotos de la familia en medios y redes sociales.

Desde el Ministerio Público Fiscal confirmaron a InformateSalta que la joven mamá está detenida e imputada bajo las actuaciones de la Fiscal de violencia familiar y de género de Tartagal, Lorena Martínez.