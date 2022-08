Feinmann: “Cristina estaba perdida, desencajada y acorralada..., su defensa es decir que es corrupta pero los demás también”

En su programa matinal por radio Mitre, Eduardo Feinmann analizó el discurso que brindó Cristina Kirchner tras los alegatos del fiscal Diego Luciani en la causa Vialidad que la tiene como imputada.

“Ayer Cristina buscó su 17 de octubre. Me parece que no lo habría logrado. Un kirchnerismo que empieza a deshilacharse. Ayer Cristina desquiciada decía este no es un juicio contra mi, es contra el peronismo. La agrupación de su hijo se llama La Cámpora, el traidor de Perón”, comenzó diciendo el periodista.

Y continuó: “Ayer estaba desencajada, cínica, perdida, acorralada, con un stand up de cuarta. Supuestamente iba a desincriminarse, iba a mostrar pruebas que la iban a mostrar a ella como inocente... la verdad que no presentó nada. Básicamente el discurso de ayer fue yo soy corrupta, pero ustedes también. Y mi marido muerto era más corrupto que yo. Cuando estuvo con Magnetto y arregló la fusión de Cablevisión, confundió Telefónica, es Telecom”.

De igual forma, Feinmann asegura que lo de ayer fue “el mayor carpetazo público que jamás había visto en la televisión argentina, un carpetazo casi mafioso”.

“Además mostrando que espiaban a empresarios, a políticos e inclusive a sus propios funcionarios. López, que era Néstor y Cristina, afanaba para ellos”, insistió.

“Esto me hace acordar a ‘mi querida Fabiola’. Esto fue ‘el jefe de la asociación ilícita es mi querido Néstor’. Parte de la bronca de esta presunta delincuente que es Cristina Kirchner, la verdadera bronca es que Néstor está muerto y ella tiene que cargar con todo el peso. Néstor está bajo tierra y ella puede ir en cana”.

“Cristina lo que hace es llevarse puesto al peronismo. Dice yo soy el peronismo y están juzgando al peronismo. No señora, está equivocada, la están juzgando a usted, una persona de carne y hueso, que se convirtió en una delincuente utilizando todos los mecanismos del Estado para afanar. El peronismo acá no tiene nada que ver. Hay peronistas buenos y peronistas malos; usted es de lo peor que hay”, advirtió Feinmann.