Piñas, suspensiones y una hospitalizada tras peleas entre alumnas salteñas

En las últimas horas han comenzado a circular videos filmados la semana pasada, los cuales registraron una serie de violentos enfrentamientos entre alumnos de una institución educativa de la ciudad de Salta quienes se trenzaron a golpes de puños, piñas y patadas entre las arengas de otros estudiantes que filmaban la situación y no intervenían para frenar los ataques.

Los contrincantes de estas bataolas son de la Escuela Técnica Martina Silva de Gurruchada, ubicada en el cruce de calle Siria y avenida Entre Ríos. Las grescas filmadas se suscitaron a unas cuadras del establecimiento, una de estas de forma masiva con varias alumnas peleando entre ellas, y otra entre dos de ellas al día siguiente.

Al respecto de estas vergonzosas imágenes la vicedirectora de la escuela técnica, Alejandra Armello, dio su reporte de lo ocurrido en FM Profesional contando que las peleas tuvieron lugar el martes y miércoles de la semana pasada, pero que como institución recién se anoticiaron el jueves cuando unos padres fueron a denunciar que su hija fue hospitalizada como resultado de las hecatombes.

“Los padres denunciaron la agresión que había sufrido una de sus hijas que había sido hospitalizada”, precisó sumando que, con las imágenes, se convocó a los padres de los estudiantes intervinientes pero que no todos se presentaron, algunos excusándose por motivos laborales y otros sin dar razón de su ausencia.

Con respecto a las contrincantes, dijo que son del 1° Año del ciclo básico del turno tarde y de diferentes cursos. En cuanto los motivos, sentenció que nadie dio razón alguna. “No dijeron nada, no adujeron nada, en el acta que se labró las chicas no expresaron motivos del origen de la pelea, normalmente los alumnos no lo manifiestan”, explicó.

“Esto pasó a una cuadra del colegio y fuera del horario; hubo dos peleas, la del martes fue masiva y la del miércoles entre dos alumnas”

Como medida, la dirección resolvió suspender por cinco días tanto a quienes se trenzaron a golpes como a los filmaron las peleas. “Son tan responsables los que pelean como los que filman y arengan estas situaciones que no deberían suceder”, argumentó la docente quien anticipó talleres con la Policía y otros organismos para concientizar, educar y corregir estas actitudes virulentas.