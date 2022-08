Intendente decidió no pagar sueldos a concejales por “fundir el pueblo”

En el barrio dirían que “se picó”: Es que hay tensión entre el intendente y los concejales de Colonia Santa Rosa por estas horas, luego que el primero decidió no abonar sus dietas como respuesta a que los ediles le redujeron el monto de las unidades tributarias.

Según la información que compartió Nuevo Diario de Salta, el jefe comunal Jorge Guerra habría liquidado la mitad de las dietas de abril a los concejales, mientras que en julio resolvió no pagarles su sueldos. “He decidido dejar de pagarles los sueldos porque con los bajos impuestos que tenemos no llego a reunir los fondos”, aseguró en declaraciones al medio.

Dicho esto explicó que la reducción del monto de la unidad tributaria, que mermó de $90 a $75, impactó en las arcas de la comuna, que ahora no cuenta con una recaudación acorde para cubrir los sueldos de los representantes vecinales.

“Están fundiendo al pueblo. Acá nadie paga impuestos y encima me merman la unidad tributaria, están jugando con fuego”, protestó Guerra quien sentenció: “Si los concejales eligen seguir con el planteamiento judicial no van a cobrar nunca más hasta que no se sienten a dialogar”.

Esto es porque varios de los concejales decidieron enviar cartas documentos a la Municipalidad para intimar que se les paguen las dietas. Uno de estos es el edil Facundo Rodríguez quien alegó en su escrito que, si en un plazo de 5 días no se procede a liquidar lo adeudado, presentará un recurso de amparo en la Fiscalía Penal de Orán.

Con estas acciones, el Concejo apuntó a Guerra acusándolo de no haberles contestado 10 pedidos de informes y tampoco cumplió con la ejecución de ordenanzas sancionadas por el cuerpo, sin descartar el inicio de un juicio político contra él si prosigue con estas actitudes.