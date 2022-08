Por diferencias, Nicolás Zenteno dejó la ONG Protectora: “Mi trabajo ya lo hice”

Nicolás Zenteno, quien hasta ayer se desempaña como titular de Protectora Salta, decidió dar un paso al costado de la ONG. Lo hizo por dos motivos: diferencias ideológicas y sentir que su ciclo ya se había cumplido.

En diálogo con InformateSalta, aseguró que a nivel nacional dentro de Protectora hay diferencias en cuanto a la defensa del consumidor, entre los que quieren que se haga algo y aquellos que quieren impedir.

“Hay una pelea grande a nivel nacional en cuanto a los subsidios, yo soy de la idea de que hay que sacar los subsidios y que hay que ayudar a que se terminen los subsidios y que se le entreguen a la gente. Creo que ir a la justicia no ayuda, perdimos siempre”, dijo.

En este sentido, agregó que otro de los motivos de su alejamiento es haber cumplido un ciclo. “Ya venía meditándolo hace mucho tiempo. Creo que ya mi trabajo ya lo hice, ya le devolví a la sociedad lo que tenía que hacer. Uno no encuentra las motivaciones necesarias como para seguir”, expresó.

Asimismo, adelantó que continuará trabajando en el ámbito de defensa del consumidor, pero esta vez ya no dentro de una ONG, sino de forma particular. “Vamos a seguir. Esto es diferencias que uno encuentra en caminos que uno no quiere tomar. Tenemos un gran problema que es la inflación, creo que hay que empezar a achicar el gasto público, soy autonomista, soy liberal, entiendo de que no todo pasa por la justicia”, manifestó.