Al grito de "¡Por fin un negro!", celebraron la asunción de Correa como ministro de Trabajo

En un clima de mística militante y de efusivo apoyo a Cristina Kirchner, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, le tomó juramento como ministro de Trabajo al ex diputado nacional, Walter Correa, en un acto en el que envió advertencias a los empresarios y duras críticas a la oposición.

“Che gorila, che gorila, no te lo decimos más, si la tocan a Cristina, qué quilombo se va a armar”, cantó el conjunto del auditorio en el momento de la firma del nuevo funcionario, acompañado por Kicillof y la vicegobernador. “¡Por fin un negro!”, lanzó Omar Plaini, del gremio canillita, en el Teatro Metro de la ciudad de La Plata, donde se destacaba una mayoría de representación sindical.

En el colorido evento que oficializó la designación del dirigente del sindicato de curtidores se percibió la renovada confianza y unidad en el Frente de Todos, tras la defensa que hiciera ayer la vicepresidenta Cristina Kirchner por las redes sociales. En su discurso, Kicillof habló de que Correa “es el primer trabajador sindical que asume en esta cartera” y “la impronta que le daremos a esta etapa del área”.

Tras ponderar la labor realizada por la ministra saliente, Mara Ruiz Malec, el gobernador dijo que “la provincia fue sostén del trabajo” durante su gestión y expuso que, desde que asumió en la provincia su administración, la cartera laboral realiza una “fuerte defensa” de los derechos laborales, lo que seguirá en igual rumbo.

“Cuando no se cumple, este gobierno pone multas y las hace pagar”, remarcó el mandatario, al referirse a los operativos que la provincia desarrolla en los establecimientos. “Loco, paguen lo que deben pagar. No son sus esclavos, ni sus siervas. Cumplan la ley y contraten como deben contratar”, advirtió Kicillof.

En una nueva crítica a Juntos por el Cambio, el mandatario criticó a la gestión anterior por haber “perseguido a los trabajadores y utilizar símbolos del nazismo al hablar de Gestapo”, al tiempo que cuestionó a la gestión de María Eugenia Vidal porque “se quiso ir contra empleos, salarios y condiciones laborales”.

“Aquí hay trabajadores y trabajadoras que fueron parte de la resistencia a un gobierno que se proponía no solo no tutelar los derechos consagrados, sino achicarlos y si podía, erradicarlos”, aseveró, y arengó: “Sacar derechos y salarios mata al mercado interno, la demanda, no hay generación de empleo, no hay un carajo”

“Hoy estamos en un momento en el que reconocemos a Walter como un hombre con experiencia y principios pero, sobre todo, es un laburante de la provincia de Buenos Aires”, concluyó.

Antes, Walter Correa -que realizó el juramente de rigor “por Eva y Juan Perón, por Néstor y Cristina Kirchner, los 30.000 desaparecidos, los mártires del movimiento obrero”- brindó un discurso en el que recordó que su familia siempre le enseñó “la cultura del trabajo y la importancia del peronismo”.

“En el 2017 al compañero Hugo Yasky, a Vanesa Siley y a quien les habla, Cristina Kirchner nos dio una mano para ingresar en las listas”, recordó. En ese plano, el funcionario aseguró que el ministerio de Trabajo “va a ser el ensamble de lo que es el sector cooperativo, la pequeña y mediana empresa a la que no solo hay que asistir, sino también comprenderlos”. Y agradeció al movimiento obrero, al que le dejó en claro que la cartera será “muy territorial”.

“Un trabajador del movimiento obrero organizado será ahora ministro de trabajo”, remarcó el nuevo ministro y destacó que su impronta será la de la ética y “dentro del la ley”.

El ex diputado del Frente de Todos (FdT) y secretario general del Sindicato de Obreros Curtidores de la República Argentina (Socra) reemplazó en la cartera laboral a Mara Ruiz Malec, quien fue designada como directora general de los Recursos de la Seguridad Social de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

Participaron del acto la vicegobernadora, Verónica Magario; ministros bonaerenses, intendentes como Mayra Mendoza, Mario Secco, Federico Achaval y Gustavo Menéndez y dirigentes sindicales como Pablo Moyano, Hugo Yasky, Abel Furlan, Naldo Brunelli, Vanesa Siley, Daniel Catalano, Roberto Baradel, Omar Plaini, Oscar de Isasi y Mario Manrique.

Correa, de 57 años, es oriundo del municipio de Moreno, referente de la Corriente Federal Trabajadores (CFT)-CGT, y dirigente cercano a la vicepresidenta Cristina Fernández. Se desempeñó como concejal de Moreno y luego fue diputado nacional de Unidad Ciudadana por la provincia de Buenos Aires, entre 2017 y 2021.

A la vez, integra la rama gremial del Partido Justicialista (PJ) bonaerense, que preside Máximo Kirchner.

En la Cámara baja, Correa fue secretario de las comisiones de Defensa Nacional y de Pequeñas y Medianas Empresas, y vocal en las comisiones de Asuntos Cooperativos, Mutuales y de Organizaciones No Gubernamentales; de Industria; y de Legislación del Trabajo.

El nuevo funcionario tendrá que llevar adelante desde ahora las negociaciones paritarias con los gremios que representan a los trabajadores estatales, docentes, judiciales y médicos, que pidieron reabrir la discusión para evitar que los salarios pierdan contra la inflación.