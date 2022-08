Intimaron a la empresa Norte Áridos por los problemas en la obra de la plaza de Cafayate

Hace ya aproximadamente 9 meses, finalizaron las obras de la plaza de Cafayate, luego de que con bombos y platillos anuncien su refacción para brindar a cafayateños y turistas un lugar más cómodo, tecnológico y nuevo. Pero lo cierto es que desde que se reinauguró, no ha dejado de tener inconvenientes.

La empresa a cargo de la obra fue Norte Áridos, a quienes ahora desde la municipalidad intimaron para que les den una solución definitiva del funcionamiento y por los trabajos mal hechos.

Una de las principales denuncias por parte del municipio es el ineficiente pero millonario sistema de riego que esta empresa instaló. Sostienen que no sirve y el regado se hace con manguera desde hace ya algunos meses. Por otra parte, las luces se cortan cada 20 o 25 días, y tienen que arreglarlas.







Marcos Arjona, el secretario de Gobierno aseguró por Radio Cafayate que el antes de llegar a esta intimación, fueron varios los pedidos por diferentes medios, ya sea mails, carta documento, teléfono o presencialmente pero no obtuvieron respuestas. Finalmente, hoy se apersonó el dueño de la empresa, Augusto Dal Borgo, para escuchar los pedidos y recorrer el lugar junto al intendente y a la Secretaría de Obras Públicas.

"La obra demoró más que el plazo estipulado, costó una fortuna y Norte Áridos la hizo con muchas deficiencias"

“Nosotros intimamos a la empresa para subsanar todos los inconvenientes, necesitamos que den una solución. Está la voluntad de hacerlo por su parte, pero no quedó establecida una fecha. Necesitamos que lo hagan lo más rápido posible porque está generando mucho problema en la ciudadanía”, explicó.

Una de las razones que dio sobre el sistema de riesgo es que pisaron el césped antes de tiempo, lo que lo comprimió y las mangueras quedaron aplastadas, por eso no funcionan. “Esperamos poder solucionar a la brevedad todo esto, no estamos contentos de ver esta situación”, dijo y aseguró que el dinero que se invertirá para el arreglo de la misma, corre 100% por parte de la empresa ya que la obra no está recepcionada definitivamente.