Comerciantes unidos en contra del aumento en la luz: "Falta igualdad de derecho"

Un nuevo aumento llega al bolsillo de los argentinos, con la diferencia que esta vez se da con anticipación. Hablamos del aumento en la tarifa de luz y gas que inquieta no solo quienes deben pagar por el uso en su domicilio, sino a las pequeñas y medianas empresas que, por su actividad, hacen un gran uso de estos servicios.

Después de que la Secretaría de Energía de la Nación resuelva aumentar un 13% la tarifa de la luz para hoteleros, gastronómicos y comerciantes, Carol Ramos, referente de Comerciantes Unidos se mostró en contra de la disposición y adelantó que pedirá una reunión.

“Falta igualdad de derechos. Al que trabaja y pone patrimonio, a ese se lo aprieta. Somos los que más gastamos, y no es una lucecita para estar en casa, son 24 horas de consumo de energía constante”, dijo en diálogo con DeFrenteSalta.

“Me parece tremendo que no se considere por lo menos una igualdad de derecho. Tiene que ver la otra cara de la moneda, siempre se ha visto por el que menos tiene, que no está mal. Si no somos escuchados, tomaremos otras acciones”, adelantó.

Por último, sostuvo que las PYMES son el motor de la económica nacional, pero lamentablemente en Argentina, el Estado siempre castiga con impuestos y nuevos aumentos al sector productivo.