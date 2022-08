Ramos Padilla: “La justicia es un valor que muchos jueces no conocen”

El Presidente del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nro. 29 de la Capital Federal, Juan Ramos Padilla, que entre 1986 y 1988 ejerció como juez Federal del Juzgado Federal de Morón, dialogó con InformateSalta dónde opinó sobre la situación actual de la Justicia y Cristina Fernández de Kirchner.

“La vicepresidenta hace rato viene atravesando toda esta persecución absurda que tiene que ver con intereses económicos y con ser la líder, tal vez, más importante de Latinoamérica”, comenzó diciendo el juez que minutos más tarde agregó: “Ya vimos lo que pasó en Brasil, en Bolivia y las repercusiones no solo en el ámbito interno, las demostraciones de cariño del pueblo argentino sino de todo el pueblo Latinoamericano”.

Padilla defendió firmemente a la vicepresidenta, “no es la primera agresión que sufre, quizás la que se ve más claramente expresada, arriesgada incluso a poder expresarse en un juicio contra ella donde no se ha probado nada y está lleno de calificativos e insultos por parte de un fiscal”.

El accionar del Poder Judicial, “lo hemos visto con Lula, lo hemos visto perpetrado en Bolivia, lo hemos visto en Paraguay. Es un plan muy bien orquestado desde hace algunos años. Lo que antes eran los generales genocidas ahora son estos jueces mafiosos”.

En este sentido consideró que “la justicia es un valor que muchos jueces no conocen, o no quieren conocer o que desprecian. El poder judicial está copado por un grupo de mafiosos y resulta muy difícil trabajar con mafiosos. En el mismo ámbito a uno le da vergüenza compartir trabajo con muchos de ellos, unos por dinero, otros por cobarde, otros por sentimiento de patria o pueblo sienten que están por encima de todo y desprecian al débil”.

“El pueblo quiere a Cristina Fernández de Kirchner porque no quiere que nuestro pueblo sea avasallado, que sea saqueado. Hay muchos intereses para seguir saqueando a la Argentina. Quienes han intentado ponerle un freno a estas situaciones siempre fueron acusados de traición a la patria, los Irigoyen, San Martín, Perón, Cristina Fernández de Kirchner, Rosas, todos los que se han opuesto a que sigan saqueando la patria han sido acusados así, otros han muerto en la proeza o en circunstancias extrañas como Moreno”, aseveró.

En la misma línea continuó: “Por eso fueron repudiados por aquellos que endeudaron a la patria como Rivadavia, Macri o Videla, la historia se va repitiendo”.

De forma muy dura cruzó al fiscal Luciani: “Los fiscales no son los vengadores ni la vendetta publica, los fiscales son funcionarios públicos, son la representación de la sociedad y el custodio de la legalidad. Si no hay pruebas tiene que admitirlo, no puede andar inventando cosas y tiene que custodiar que los procesos sean legales”.

“La gente lo sabe. La gente por ahí no entiende los términos jurídicos, pero sabe lo que es ponerse la misma camiseta de futbol, jugar en el mismo equipo. Todo este juicio la gente lo ve como una ofensa”, finalizó.