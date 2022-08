¡Peligro! Salteño denunció fue intoxicado con burundanga por un vendedor ambulante

Las distintas ceremonias y encuentros entorno a la fiesta del Milagro en Salta durante estos días fueron eventos muy convocantes, la entronización, El Milagrito y el sábado el Milagro de la Juventud, donde cientos de jóvenes tras dos años de pandemia se congregaron para prepararse para lo que será la gran fiesta religiosa el 15 de septiembre.

Pero como cada evento convocante en estos tiempos y sin importar si es religioso o de que índole, la delincuencia está presente como lo que le pasó a un joven de 21 años quien fue el día sábado al “Milagro Juvenil” en compañía de su novia pero al momento de retirarse tuvo un cruce con un vendedor ambulante, que le insistía la compra de un producto, el cual se lo colocó en sus manos, diciéndole que costaba $500, ante la negativa de la pareja le robó la tarjeta de colectivo y huyó.

"Esa persona era muy insistente e incluso antes de irse me robó la tarjeta de Saeta”, dijo el muchacho a Con Criterio Salta.

Relata el joven que a los minutos de este percance, comenzó lo peor para esta pareja. El chico comenzó a sentir un adormecimiento en la mano, comenzó a circular sin rumbo, sus piernas se adormecieron, “estuve al borde de perder el conocimiento, un dolor de cabeza terrible, me perdía cada vez más y me pareja me llevó al Hospital San Bernardo”, dijo el joven.

Estando ya en el hospital "las personas que me atendieron me dijeron que podría ser “Burundanga” por los síntomas que presentaba, me realizaron estudios y una prueba de fuerza, para ese entonces estaba en silla de rueda y no podía sostener un vaso” señaló.

El chico permaneció hasta las 4 am en el nosocomio donde le sustrajeron sangre para ser analizados y determinar si efectivamente se trató de un ataque con la droga conocida como "burundanga” y cuyo nombre científico es "escopolamina”.

Finalmente “En los resultados no se veía nada, me dijeron que eso no certifica que tenga o no algún tipo de sustancia hasta realizar otras pruebas. Los efectos se me fueron a las horas, hoy me siento mucho mejor”, aseguró.

Por último, advirtió a la comunidad sobre esta situación para que estén atentos y describió a quien podría haberle causado este cuadro de salud. “Era una persona de 1,70 y posee una lágrima o una estrella debajo de su ojo”, finalizó.