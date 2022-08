¿Cómo sacar turno para la licencia de conducir en Argentina?

La licencia de conducir es el documento necesario que habilita a conducir un vehículo por las calles de Argentina. Para poder obtener o renovar la licencia, uno de los pasos más importantes que se debe seguir es la obtención del turno para ello. Por eso, a continuación, vamos a ver cómo sacar un turno para la licencia de conducir en Argentina.

¿Cuáles son los pasos a seguir para obtener un turno para la licencia de conducir en Argentina?



En la actualidad, obtener el turno para sacar o renovar la licencia de conducir se puede hacer de forma completamente online. No obstante, hay una serie de pasos a seguir que son previos a la obtención del turno y que pueden variar de acuerdo a cada municipio. Por eso, es muy importante investigar en el municipio pertinente a cada domicilio respecto de los requisitos para la obtención de este turno.

Lo primero que se debe hacer es ingresar a la página web del municipio correspondiente a cada caso de acuerdo al lugar de residencia. Después, se va a buscar el apartado de trámites hasta encontrar los vinculados con la licencia de conducir. Una vez allí, se deberá encontrar información variada al respecto, incluyendo la alternativa de pedir turno para la licencia de conducir.

Una vez allí, por lo general, los pasos que debes seguir para obtener el turno son:

Rellenar tus principales datos para su obtención: Nombre, apellido, número de documento, CUIT/CUIL, entre otros. Brindar una dirección de correo válida y un número de teléfono donde recibir la confirmación del turno. Elegir el día y el horario del turno en base a las opciones disponibles en el sitio web. Chequear haber recibido la confirmación vía e-mail o teléfono.



¿Qué pasa si necesito cambiar o cancelar mi turno?



En caso de que no se pueda asistir el día del turno y debas cambiarlo o cancelarlo, lo primero que hay que hacer es ingresar en la página web del municipio o comunicarse por teléfono. De hacerlo vía web, se podrá encontrar un apartado en la sección de turno donde se explican los pasos a seguir para cambiarlo. Algo que hay que tener en cuenta es que es muy importante hacer el cambio o la cancelación en caso de no poder asistir, debido a que algunos municipios pueden proceder a sanciones si la persona no se presenta sin haber cancelado su turno antes. Esto depende de cada caso, pero la sanción suele ser impedir obtener turno de nuevo por un cierto período de tiempo.

Para la cancelación, por su parte, el procedimiento es el mismo. Es la opción que se recomienda en caso de no poder asistir y no saber cuándo se podrá hacerlo. Simplemente se accede al apartado de cancelación de turnos, siguiendo los pasos anteriormente mencionados, a fin de dejar el espacio abierto para que otra persona pueda aprovecharlo.

Si buscas profundizar al respecto, puedes ingresar en esta página web para conocer los detalles de cómo sacar la licencia de conducir en los diferentes municipios argentinos.