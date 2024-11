Más del 50% de los alquileres temporarios regresaron al mercado formal debido a la baja ocupación

A poco de iniciar el último mes del año, se comienzan a hacer los balances en lo que fue un ciclo de cambios, en este caso el sector inmobiliario, precisamente los alquileres, vieron modificaciones con la nueva ley de alquileres.

Juan Martín Biella, titular de la Cámara Inmobiliaria de Salta, hizo hincapié en el impacto positivo de haber dejado la anterior ley de alquileres, ya que incentivó a la inversión en vivienda, pero llamó a la calma ya que faltan estabilizar precios de construcción lo cual se podría lograr en 6 meses: “Recién estamos saliendo de esa mega devaluación que hizo a mucha gente más pobre”.

“Hoy de vuelta el inquilino tiene la capacidad de buscar, decidir y lo que vale es su capacidad de pago inclusive de ofertar, ya los propietarios no quieren tener los inmuebles vacíos, inmueble que no está en precio no se alquila, y perder 1 o 2 meses de renta es mucha plata” comentó en FM Aries.

A esto agregó un cambio notorio en el último periodo en cuanto a alquileres temporarios, ya que más del 50% de los departamentos en esta modalidad volvieron al mercado formal por la baja ocupación: “Las expensas están caras, los servicios también, mantener una unidad en ese sentido hace que los propietarios lo pongan en alquiler anual o bianual”.

Otro sector que vio nuevos cambios fue la baja en la demanda minera en alquiler de departamentos, lo cual llevó a aumentar la oferta estabilizando así los precios de alquileres que están por debajo de la inflación.

“Lo que tenés en oferta está más barato que lo que tenés alquilado por contrato”.

Si bien el uso de plataformas para alquiler está en auge y se pueden conseguir a costos bajos propiedades en pleno centro salteño, el costo que supone el mantenimiento del lugar hace desfavorable esta modalidad, sobre todo para la periferia: “10 días al mes a 20 USD son 200 USD, si lo alquilas por mes le sacás 350”.

Créditos hipotecarios

Sobre los créditos aclaró que hay demanda en grandes ciudades como CABA distinto a Salta, ya que el ingreso promedio en nuestra provincia es de $500 mil, mientras que en la capital va del millón a millón y medio, además que los precios de las unidades no son lejanos por lo que la capacidad de tomar crédito es muy limitada: “Para que una línea de crédito funciones tenes que partir de una inflación debajo del 10%, hoy con un 25% proyectado provocan esa limitación” finalizó.