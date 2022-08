Sin novedades de “PreViaje 3”, agencias salteñas advierten un gran movimiento por el Milagro

Los anuncios se hicieron a través de medios de comunicación, pero no hay ninguna información oficial respecto al programa de reintegro para turistas que compren con anticipación sus viajes.

InformateSalta dialogó con representantes de agencias locales para conocer más detalles sobre el programa Nacional que busca fomentar el turismo, sin embargo las respuestas no fueron alentadoras para quienes están ansiosos por sus vacaciones.

Desde Turismo Guadalquivir Salta aseguraron que “todavía no tenemos ninguna información específica, solo las publicaciones a través de algunos medios de comunicación. Todavía no tenemos en claro qué ingresa en las promociones, cómo se va a facturar, qué es lo que podemos vender o no. Todavía no hay reglas claras”

La agencia Parada Norte tampoco pudo brindar detalles respecto a “PreViaje 3”. El encargado manifestó que “generó una gran movilización la primera etapa, pero todavía no tenemos novedades de la nueva edición. Nos preguntan mucho pero no hay novedades”.

En Tastíl Viajes la respuesta también fue negativa. “No sabemos nada en este momento, semanas atrás salieron algunos anuncios pero nada oficial. Nos consultan mucho pero nosotros les decimos que esperen que salgan los anuncios oficiales, que esté confirmado por el Ministerio de Turismo de la Nación”, señalaron.

Respecto a las expectativas para las próximas semanas, desde Tastíl Viaje analizaron que “está bastante completa la hotelería por septiembre, por la festividad del Milagro, esperamos un gran caudal de turistas”.