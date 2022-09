Profesionales de la salud destacan la importancia de los controles tempranos en la visión

Luego de que la Cámara de Diputados aprobara un Proyecto de Ley que plantea exámenes oftalmológicos obligatorios para los niveles iniciales y primarios, el oftalmólogo Martín Arroyo dialogó con InformateSalta.

El profesional celebró la iniciativa de Diputados, y comentó que: “La importancia principal es detectar a temprana edad problemas oftalmológicos porque la visión se desarrolla hasta los 8 años, el cerebro interpreta como uno puede ver y se va a quedar con esa imagen”.

“Un paciente que necesite anteojos, que ve borroso, si no corregimos a esa edad con anteojos. Si más adelante le queremos poner anteojos no se va a corregir”, continuó.

En este sentido destacó que los problemas de visión más comunes que se pueden detectar a temprana edad son; ojo vago, estrabismo, astigmatismo.

En la actualidad, “hay muchos colegios que lo están implementando dentro de los estudios médicos, pero hay muchos que no. Cuando van a comenzar las clases recibimos muchos pacientes, pero muchos otros no tienen acceso para ir a un oftalmólogo o no se lo piden".

Un tema que surgió durante el debate del Proyecto de Ley y con el que coincidió Arroyó fue que la salud pública no da abasto, pero consideró “el tema de la obligatoriedad de la ley es para que todos tengan acceso y todos estén obligados a controlar”.