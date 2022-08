Otro golpe al bolsillo: Aumenta la luz y casi 6 millones de hogares perderán los subsidios

A partir del jueves entrará en vigencia un esquema de segmentación de tarifas para los usuarios de electricidad de acuerdo a sus niveles de ingreso. Hasta el momento, las estimaciones oficiales son que 5,9 millones de hogares perderán los subsidios. En esta etapa el aumento promedio rondará los $850 por factura según Infobae.

Del total de los 14,9 millones de hogares de todo el país que reciben el servicio de energía eléctrica, 6,5 millones quedaron agrupados en el segmento de menores ingresos (Nivel 2) y no tendrán aumentos. Mientras que 2,5 millones quedaron en el segmento de ingresos medios (Nivel 3), mantendrán el subsidio y solo pagarán una tarifa más alta en el caso de superar el tope de consumo de 400 kwh mensual.

En tanto, el resto, alrededor de 5,9 millones de usuarios agrupados en el Nivel 1, comenzarán a perder los subsidios en forma gradual en tres etapas: a partir de septiembre, noviembre y enero próximos. El número de hogares es mucho más alto que lo previsto inicialmente. Durante la gestión de Martín Guzmán, por ejemplo, se estimaba que solo 10% de los usuarios perderían subsidios.

La quita de subsidios también abarcará a los comercios, pequeñas empresas y consorcios, según confirmaron desde Energía. Se trata de usuarios generales que tendrán subas en promedio entre 26% y 38% desde septiembre, de acuerdo a su consumo y su categoría: generales, pymes y grandes clientes. Por otro lado, se está trabajando con otras dependencias del Estado para excluir a clubes de barrio y colegios. En esos casos, deben aportar los datos desde el ministerio de Deportes y de Educación.

Para los consorcios no habrá subsidios y fuentes oficiales estimaron que el impacto en las expensas por gastos comunes de electricidad rondaría el 2 por ciento. Desde la secretaría de Flavia Royón estiman que estos aumentos en clientes no residenciales no tendrán un gran impacto en la inflación y confían en que con el ahorro fiscal, a la larga, pueda compensar ese aumento.