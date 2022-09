¡De no creer! Vecinos de un barrio salteño denuncian un "cementerio de autos"

Cansados y preocupados, así están los vecinos de Villa Primavera por la cantidad de autos “estacionados” en la calle Boedo, al frente de la cancha Rivadavia. Denominaron esa zona como “el cementerio de autos” ya que algunos vehículos están ahí hace meses o años y nadie se hace cargo.

Las imágenes revelan que ha pasado mucho tiempo desde que algunos de estos rodados están ahí ya que tienen una gran cantidad de tierra por encima. Otros ya no tienen algunas de sus partes, como ruedas, asientos y hasta parabrisas.

A pesar de que no son nuevos, muchos de estos vehículos son de alta gama, mientras que otros no. Es notable que no están en circulación desde hace mucho tiempo, pero nadie se responsabiliza. Ocupan tanto la vereda como la calle, impidiendo la circulación de transeúntes.

Fiat Fiorino, Renault 12, Ford Esctor, algún BMW y Chevrolet son algunos de los que se divisan al pasar. Todos en mal estado, mostró TodoSalta. Los vecinos manifiestan que falta poco para la llegada de lluvias y están preocupados por que son posibles focos de dengue y otras plagas y piden una solución urgente.