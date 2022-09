ATSA se pronunció respecto al atentado contra Cristina

“La Asociación de Trabajadores de la Sanidad argentina filial Salta, a través de la figura de su secretario general Eduardo Abel Ramos, expresa su más profundo repudio al salvaje atentado perpetrado contra la vida de la vicepresidenta de los argentinos Cristina Fernández de Kirchner”, reza el comunicado emitido por ATSA luego del hecho sucedido anoche en las afueras de la vivienda de la mandataria.

En su comunicado, ATSA hace un llamado a cesar con los discursos de odio y confrontación violenta “que día a día son expresados públicamente por distintas figuras del quehacer político, judicial y mediáticos en contra de la figura de la vicepresidenta de los argentinos”.

“Como trabajadores de la salud, convocamos a un verdadero compromiso y acción por la paz social y los distintos pensamientos políticos, que sirvan de bases para una convivencia democrática y un necesario orden constitucional”

“Debemos ser conscientes que no existe ninguna posibilidad de que la violencia se instale en la argentina y quiera convivir con la democracia, en este sentido no se debe perder ni un minuto más porque ya no tenemos tiempo. Debemos ser protagonistas en la idea concreta de desterrar la violencia y el resentimiento de los discursos políticos y de la vida diaria de nuestra sociedad”, continúa el comunicado que lleva la firma de su secretario, Eduardo Abel Ramos.

A su vez, el mismo invita a que los dirigentes políticos recapaciten sobre el clima social que atraviesa grandes momentos de tensión, “llegando inclusive a niveles que superan lo racional, poniendo en riesgo concreto la propia seguridad”.

“El sentimiento de bronca que surge de la confrontación política, potencia el ánimo de todos y es allí donde los violentos se expresan sólo con brutalidad, generando episodios gravísimos como el atentado a la vicepresidenta”

“Los trabajadores de la sanidad estamos convencidos que éste no es un hecho aislado, sino por el contrario, guarda una relación directa con una ola de violencia que se direcciona hacia líderes populares, muchas veces alimentada desde sectores de la política y de otros con claros objetivos desestabilizadores”, añade Ramos a lo que agrega para finalizar: “Desde la asociación de trabajadores de la sanidad argentina filial salta, toda nuestra solidaridad con la compañera vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Basta de violencia, el pueblo argentino quiere vivir en democracia y en paz”.